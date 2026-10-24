Dựng 'lò' in giấy tờ giả ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ

Nhóm đối tượng trong đường dây dựng 'lò' in ấn giấy tờ giả ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ bị bắt giữ - Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 24-10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đây là đường dây in giấy tờ giả quy mô lớn ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ vừa được Công an Thanh Hóa triệt phá thành công.

Trước đó, qua công tác phối hợp nghiệp vụ và trinh sát trên không gian mạng, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều trang Facebook có dấu hiệu nhận làm giấy tờ giả. Trong đó, tiêu biểu là các trang mang tên "Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Minh", "Trường Đào tạo lái xe an ninh", "Lái xe thành công", "Vàng Anh"...

Những trang này sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận người có nhu cầu làm giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ không qua quy trình cấp phát hợp pháp.

Nhận thấy dấu hiệu hoạt động có tổ chức, Công an phường Hạc Thành đã xác lập chuyên án trinh sát, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, xác minh phương thức hoạt động và truy tìm những đối tượng liên quan.

Sau một thời gian điều tra, công an xác định đường dây có khoảng 15 đối tượng tham gia, sử dụng 37 trang Facebook để quảng cáo, tiếp nhận khách hàng.

Hoạt động sản xuất giấy tờ giả được tổ chức tại khu vực Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, sau đó móc nối với các đối tượng trong nước để tiêu thụ. Tại đây, nhóm này thuê nhà dân, phòng trọ để bố trí máy móc, thiết bị in ấn, chuẩn bị phôi, tem và các vật tư phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Các loại giấy từ giả in tại Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ - Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Theo điều tra của cơ quan công an, để có khách hàng, các đối tượng sử dụng Facebook chạy quảng cáo, hướng đến những người có nhu cầu làm giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ. Sau khi khách hàng liên hệ thì thống nhất loại giấy tờ cần làm, thông tin cá nhân và giá cả. Thời gian từ lúc đặt hàng đến khi nhận giấy tờ giả khoảng 7 đến 10 ngày, với mức giá phổ biến từ 900.000 đồng đến 1,3 hoặc 1,4 triệu đồng tùy loại.

Thông tin, hình ảnh của khách hàng được chuyển cho nhóm xử lý dữ liệu. Các đối tượng sử dụng máy tính và phần mềm chỉnh sửa ảnh để ghép ảnh, điền thông tin, tạo file hồ sơ rồi chuyển qua các nhóm Telegram để bộ phận in ấn sản xuất thành phẩm.

Khâu thanh toán cũng được tổ chức nhằm che giấu hoạt động phạm pháp. Các đối tượng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, để người nhận thanh toán tiền khi nhận hàng. Sau đó, tiền được chuyển về các tài khoản do chúng đăng ký với đơn vị vận chuyển. Cách thức này vừa tạo vỏ bọc cho giao dịch, vừa khiến việc truy tìm dòng tiền và xác định người hưởng lợi trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, các đối tượng không hoạt động theo một nhóm đơn lẻ mà phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng riêng biệt, gồm nhóm điều hành, nhóm chạy quảng cáo và bán hàng, nhóm xử lý file hồ sơ, nhóm in ấn, nhóm vận chuyển, đóng gói và nhóm theo dõi, tổng hợp dòng tiền…

Một đối tượng trong đường dây thực hiện thao tác in ấn - Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Giữa tháng 10-2026, phát hiện một số đối tượng quan trọng trong đường dây nhập cảnh về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Công an phường Hạc Thành phối hợp triển khai đồng loạt các tổ công tác tại Tây Ninh, Hà Nội và Ninh Bình, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ hơn 10 bộ máy tính, máy in, gần 250 phôi thẻ các loại cùng hàng chục ngàn tem bảo an giả và nhiều tang vật liên quan.

Trong đường dây này, công an xác định Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, ngụ tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) là người điều hành đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 giấy tờ giả các loại, gồm giấy phép lái xe, văn bằng và chứng chỉ. Số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 15 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ những người đã đặt mua, sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định của pháp luật.

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