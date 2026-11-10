Một giờ mỗi tháng hoạt động nghệ thuật giúp cải thiện sức khỏe

Tham quan bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật được khuyến nghị như một hoạt động văn hóa có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần - Ảnh: WordPress

Thay vì chỉ xem bảo tàng và phòng trưng bày là điểm đến giải trí, một nghiên cứu mới đề xuất coi việc tiếp xúc với nghệ thuật như một thói quen chăm sóc sức khỏe, tương tự tập thể dục hay ăn uống lành mạnh.

Theo các nhà nghiên cứu, chỉ một giờ mỗi tháng dành cho nghệ thuật cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể.

Báo cáo mang tên The Recommended Dose of Art: A Prescription for Health and Wellbeing (tạm dịch: Liều lượng nghệ thuật được khuyến nghị: Giải pháp cho sức khỏe và hạnh phúc) do tổ chức từ thiện Art Fund phối hợp với giáo sư Daisy Fancourt thuộc Đại học College London thực hiện.

Các hoạt động nghệ thuật có thể mang lại lợi ích gì?

Báo cáo tổng hợp các bằng chứng khoa học về tác động của việc thường xuyên tham gia hoạt động văn hóa đối với sức khỏe con người. Theo đó, tiếp xúc với nghệ thuật có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe nhận thức và thậm chí góp phần kéo dài tuổi thọ.

Từ những kết quả này, nhóm nghiên cứu đề xuất mỗi người nên dành ít nhất 60 phút mỗi tháng để thưởng thức nghệ thuật tại bảo tàng hoặc phòng trưng bày. Khuyến nghị hướng đến việc biến hoạt động văn hóa thành một phần trong sinh hoạt thường ngày, thay vì chỉ thực hiện vào những dịp đặc biệt.

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc tham quan bảo tàng không nên được xem là một hình thức giải trí xa xỉ. Đây có thể là biện pháp hỗ trợ sức khỏe với chi phí thấp, bởi nhiều bảo tàng tại Anh hiện miễn phí vé vào cửa.

Một góc tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Dành thời gian thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe nhận thức - Ảnh: M.N.



Dù lợi ích được đề cập khá rõ, khoảng cách giữa khuyến nghị và thực tế vẫn lớn. Khảo sát 2.000 người trưởng thành tại Anh do nhóm thực hiện báo cáo cho thấy 89% chưa dành đủ thời gian tham gia các hoạt động thưởng thức nghệ thuật theo mức đề xuất. Con số này tương đương khoảng 49,5 triệu người.

Kết quả cho thấy rào cản không chỉ nằm ở chi phí mà còn liên quan đến thói quen, thời gian và quan niệm rằng bảo tàng hay phòng trưng bày không phải không gian dành cho tất cả mọi người.

Với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng, báo cáo cũng đưa ra một góc nhìn mới về giá trị xã hội của thiết chế văn hóa, trong bối cảnh ngân sách dành cho lĩnh vực này chịu nhiều áp lực.

Thay vì chỉ nhấn mạnh vai trò du lịch và giáo dục, các bảo tàng có thể được nhìn nhận như một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng việc đưa ra một khoảng thời gian cụ thể, tương tự khuyến nghị về vận động thể chất, sẽ giúp mọi người dễ hình thành thói quen tiếp xúc với nghệ thuật hơn.

Bảo tàng đổi cách kể chuyện Thay vì chỉ cung cấp thông tin, hình ảnh, bảo tàng cần bắt đầu từ câu hỏi khách tham quan muốn biết gì, quan tâm điều gì để tìm cách kể chuyện hấp dẫn, thu hút hơn.



