Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Một giờ mỗi tháng hoạt động nghệ thuật giúp cải thiện sức khỏe

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Một báo cáo tại Anh khuyến nghị mỗi người dành ít nhất 60 phút mỗi tháng tham quan bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật để hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Dành một giờ mỗi tháng xem nghệ thuật có thể cải thiện sức khỏe - Ảnh 1.

Tham quan bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật được khuyến nghị như một hoạt động văn hóa có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần - Ảnh: WordPress

Thay vì chỉ xem bảo tàng và phòng trưng bày là điểm đến giải trí, một nghiên cứu mới đề xuất coi việc tiếp xúc với nghệ thuật như một thói quen chăm sóc sức khỏe, tương tự tập thể dục hay ăn uống lành mạnh. 

Theo các nhà nghiên cứu, chỉ một giờ mỗi tháng dành cho nghệ thuật cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể.

Báo cáo mang tên The Recommended Dose of Art: A Prescription for Health and Wellbeing (tạm dịch: Liều lượng nghệ thuật được khuyến nghị: Giải pháp cho sức khỏe và hạnh phúc) do tổ chức từ thiện Art Fund phối hợp với giáo sư Daisy Fancourt thuộc Đại học College London thực hiện.

Các hoạt động nghệ thuật có thể mang lại lợi ích gì?

Báo cáo tổng hợp các bằng chứng khoa học về tác động của việc thường xuyên tham gia hoạt động văn hóa đối với sức khỏe con người. Theo đó, tiếp xúc với nghệ thuật có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe nhận thức và thậm chí góp phần kéo dài tuổi thọ.

Từ những kết quả này, nhóm nghiên cứu đề xuất mỗi người nên dành ít nhất 60 phút mỗi tháng để thưởng thức nghệ thuật tại bảo tàng hoặc phòng trưng bày. Khuyến nghị hướng đến việc biến hoạt động văn hóa thành một phần trong sinh hoạt thường ngày, thay vì chỉ thực hiện vào những dịp đặc biệt.

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc tham quan bảo tàng không nên được xem là một hình thức giải trí xa xỉ. Đây có thể là biện pháp hỗ trợ sức khỏe với chi phí thấp, bởi nhiều bảo tàng tại Anh hiện miễn phí vé vào cửa.

Dành một giờ mỗi tháng xem nghệ thuật có thể cải thiện sức khỏe - Ảnh 2.

Một góc tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Dành thời gian thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe nhận thức - Ảnh: M.N.

Dù lợi ích được đề cập khá rõ, khoảng cách giữa khuyến nghị và thực tế vẫn lớn. Khảo sát 2.000 người trưởng thành tại Anh do nhóm thực hiện báo cáo cho thấy 89% chưa dành đủ thời gian tham gia các hoạt động thưởng thức nghệ thuật theo mức đề xuất. Con số này tương đương khoảng 49,5 triệu người.

Kết quả cho thấy rào cản không chỉ nằm ở chi phí mà còn liên quan đến thói quen, thời gian và quan niệm rằng bảo tàng hay phòng trưng bày không phải không gian dành cho tất cả mọi người.

Với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng, báo cáo cũng đưa ra một góc nhìn mới về giá trị xã hội của thiết chế văn hóa, trong bối cảnh ngân sách dành cho lĩnh vực này chịu nhiều áp lực.

Thay vì chỉ nhấn mạnh vai trò du lịch và giáo dục, các bảo tàng có thể được nhìn nhận như một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng việc đưa ra một khoảng thời gian cụ thể, tương tự khuyến nghị về vận động thể chất, sẽ giúp mọi người dễ hình thành thói quen tiếp xúc với nghệ thuật hơn.

Dành một giờ mỗi tháng tham gia hoạt động nghệ thuật giúp cải thiện sức khỏe - Ảnh 3.Bảo tàng đổi cách kể chuyện

Thay vì chỉ cung cấp thông tin, hình ảnh, bảo tàng cần bắt đầu từ câu hỏi khách tham quan muốn biết gì, quan tâm điều gì để tìm cách kể chuyện hấp dẫn, thu hút hơn.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: văn hóa nghệ thuật sức khỏe tinh thần

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất