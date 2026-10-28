Một du khách Trung Quốc tử vong trên tàu SE48 từ TP.HCM đi Nha Trang, nghi đột quỵ

Sáng 28-10, ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng - xác nhận một du khách Trung Quốc đi tàu lửa từ TP.HCM đến Khánh Hòa đã tử vong nghi do đột quỵ.

Theo thông tin ban đầu, tối 27-10, đoàn tàu SE48 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Nha Trang. Trên tàu có khoảng 200 du khách Trung Quốc đến du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 1h sáng 28-10, hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách thông báo ông Q.X. (58 tuổi, trú tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) có biểu hiện đột quỵ, tim ngừng đập.

Ban chỉ huy cho dừng tàu đột xuất tại nơi gần nhất là ga Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) để đưa nạn nhân trên đến trạm xá cấp cứu. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục hành trình đến ga Nha Trang.

Tại trạm xá Suối Kiết, các nhân viên y tế xác định du khách Trung Quốc đã tử vong.

Công an xã Suối Kiết yêu cầu ban chỉ huy đoàn tàu đưa các du khách từ toa số 7 (nơi đi tàu của nạn nhân) ra chỗ mới để xác minh, làm rõ thêm vụ việc.