Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Một du khách Trung Quốc tử vong trên tàu SE48 từ TP.HCM đi Nha Trang, nghi đột quỵ

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Một du khách Trung Quốc 58 tuổi có biểu hiện đột quỵ, tim ngừng đập trên tàu SE48 từ ga Sài Gòn đi Nha Trang, sau đó được xác định đã tử vong.

Sáng 28-10, ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng - xác nhận một du khách Trung Quốc đi tàu lửa từ TP.HCM đến Khánh Hòa đã tử vong nghi do đột quỵ.

Theo thông tin ban đầu, tối 27-10, đoàn tàu SE48 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Nha Trang. Trên tàu có khoảng 200 du khách Trung Quốc đến du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 1h sáng 28-10, hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách thông báo ông Q.X. (58 tuổi, trú tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) có biểu hiện đột quỵ, tim ngừng đập.

Ban chỉ huy cho dừng tàu đột xuất tại nơi gần nhất là ga Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) để đưa nạn nhân trên đến trạm xá cấp cứu. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục hành trình đến ga Nha Trang.

Tại trạm xá Suối Kiết, các nhân viên y tế xác định du khách Trung Quốc đã tử vong.

Công an xã Suối Kiết yêu cầu ban chỉ huy đoàn tàu đưa các du khách từ toa số 7 (nơi đi tàu của nạn nhân) ra chỗ mới để xác minh, làm rõ thêm vụ việc.

Du khách Trung Quốc đi tàu đến Nha Trang du lịch tử vong nghi do đột quỵ - Ảnh 2.Cảnh sát giao thông Đà Nẵng dùng xe đặc chủng dẫn đường 20km đưa người đột quỵ ở Huế đi cấp cứu

Một người đàn ông bị đột quỵ khi ở Lăng Cô (Huế) được cảnh sát giao thông Đà Nẵng dùng xe đặc chủng, mở còi ưu tiên dẫn đường hơn 20km đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nha Trang khách Trung Quốc Lâm Đồng xã Suối Kiết đột quỵ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất