Một dự án do Sun Hospitality Group quản lý, vận hành - Ảnh: Website DN

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 23-11-2026, Công ty TNHH Sun Hospitality Group vừa tăng vốn điều lệ thêm 18.000 tỉ đồng, từ 10 tỉ đồng lên 18.010 tỉ đồng, tương đương gấp 1.801 lần mức vốn trước đó.

Toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp được đăng ký là nguồn vốn tư nhân, với tài sản góp vốn bằng tiền đồng Việt Nam, không có vốn nước ngoài.

Cùng với việc tăng mạnh quy mô vốn, cơ cấu sở hữu tại Sun Hospitality Group cũng có sự thay đổi đáng kể.

Trước khi tăng vốn, Sun Hospitality Group chỉ có hai thành viên góp vốn là bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh và ông Trần Khanh, với tỉ lệ sở hữu lần lượt là 97% và 3%.

Sau khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp, danh sách thành viên góp vốn tăng lên 15, gồm 10 tổ chức và 5 cá nhân.

Trong đó bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của Sun Hospitality Group, cũng nâng giá trị phần vốn góp từ 9,7 tỉ đồng lên hơn 1.345 tỉ đồng. Tuy nhiên tỉ lệ sở hữu của bà giảm từ 97% xuống còn 7,47%.

Ông Trần Khanh cũng nâng giá trị phần vốn góp từ 300 triệu đồng lên gần 898 tỉ đồng.

Sun Hospitality Group được thành lập vào tháng 4-2018, có trụ sở chính tại đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Doanh nghiệp này chính là đơn vị phát triển, quản lý và vận hành hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc Sun Group.