Ông Trần Đăng Khoa - tân Chủ tịch HĐQT THACO AGRI - Ảnh: DN

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) vừa ghi nhận hai thay đổi đáng chú ý liên tiếp trong tháng 11-2026, liên quan đến quy mô vốn và nhân sự cấp cao.

Mở rộng quy mô vốn

Cụ thể, THACO AGRI vừa đăng ký tăng vốn điều lệ từ 17.200 tỉ đồng lên 21.200 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 4.000 tỉ đồng.

Với quy mô vốn mới, THACO AGRI tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn trong hệ sinh thái Tập đoàn Trường Hải (THACO).

THACO AGRI được thành lập ngày 18-3-2019, tiền thân là Công ty CP Sản xuất chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi.

Qua nhiều lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp, công ty từng bước mở rộng quy mô vốn, đồng thời chuyển đổi tên gọi và định hướng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

THACO AGRI hiện là tập đoàn thành viên của THACO, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.



Theo giới thiệu của doanh nghiệp, THACO AGRI theo đuổi chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp và tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ, công nghiệp và số hóa.

Hoạt động sản xuất được triển khai trên tổng diện tích 95.000ha tại ba quốc gia gồm Việt Nam, Lào và Campuchia.

Với quy mô hoạt động trải rộng tại ba nước, lĩnh vực nông nghiệp là một trong những mảng kinh doanh được THACO đầu tư phát triển bên cạnh ô tô, cơ khí, bất động sản, thương mại dịch vụ và logistics.

'Đại gia' Khoa Khàn tiếp quản ghế chủ tịch

Ít ngày sau khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp tiếp tục cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, ghi nhận ông Trần Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay ông Trần Bá Dương.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới nhất, ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc THACO AGRI, là hai người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, doanh nhân được biết đến với biệt danh "Khoa Khàn" trong giới kinh doanh bất động sản.

Ông Khoa là gương mặt gắn liền với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp phát triển dự án khu đô thị Sala tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Trước đây, ông Khoa từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại Quang Minh, sau đó chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Đến cuối năm 2025, ông Khoa trở lại ghế Chủ tịch Đại Quang Minh.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh dự kiến phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng.

Nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu được bảo đảm bằng 164,89 triệu cổ phần THACO AGRI.

Theo chứng thư thẩm định giá được dẫn trong báo cáo, khối cổ phần trên có giá trị khoảng 2.000 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ giá trị tài sản bảo đảm trên tổng giá trị phát hành dự kiến ở mức 200%.

Với việc tiếp quản thêm THACO AGRI, ông Trần Đăng Khoa tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại một doanh nghiệp quy mô vốn lớn thuộc hệ sinh thái THACO.