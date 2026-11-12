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Lộ diện nhà đầu tư rót 3.525 tỉ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 12-11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình ký quyết định chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 (Khu thương mại tự do Đà Nẵng).

Đà Nẵng chấp thuận dự án 3.525 tỉ đồng tại vị trí số 7 Khu thương mại tự do - Ảnh 1.

Vị trí số 7 được triển khai tại xã Hòa Vang - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án nêu trên có tổng vốn đầu tư 3.525 tỉ đồng, tương đương khoảng 132,894 triệu USD.

Dự án sẽ triển khai theo các mốc tiến độ: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục theo quy định, dự kiến từ quý 4-2026 đến quý 4-2027.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch thực hiện từ quý 1-2027 đến quý 3-2029.

Giai đoạn xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành dự kiến từ quý 4-2027 đến quý 1-2032.

Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý 4-2028.

Nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư chiến lược theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Đà Nẵng chấp thuận dự án 3.525 tỉ đồng tại vị trí số 7 Khu thương mại tự do - Ảnh 2.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các thủ tục về chấp thuận nhà đầu tư - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trước đó, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã có đề xuất đầu tư dự án hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Vị trí này có ranh giới: phía bắc giáp khu dân cư hiện trạng thôn Hòa Phú và hồ Hố Cau; phía nam giáp đường ven sông Túy Loan; phía đông giáp đường vành đai phía tây và phía tây là đồi núi thôn Phú Túc.

Được biết, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha với 7 vị trí khu chức năng. Trước đó, các vị trí đã có nhà đầu tư, gồm:

Vị trí số 2 có diện tích 75ha tại phường Hải Vân. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng; tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.568 tỉ đồng.

Vị trí số 3 ở phường Hải Vân, quy mô 500ha. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang; tổng vốn đầu tư của dự án hơn 8.119 tỉ đồng.

Vị trí số 4 quy mô 335ha ở xã Bà Nà - Dự án khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ; tổng vốn đầu tư của dự án 5.338 tỉ đồng.

Vị trí số 5 tại xã Bà Nà có diện tích khoảng 90ha. Chủ đầu tư là Sun Group; tổng vốn đầu tư 808 tỉ đồng.

Vị trí số 6 có quy mô khoảng 154ha tại xã Bà Nà (Đà Nẵng). Chủ đầu tư là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam; tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỉ đồng.

Đối với vị trí số 1 ở khu này, TP Đà Nẵng đang xem xét điều chỉnh quy hoạch.

Đà Nẵng chấp thuận dự án 3.525 tỉ đồng tại vị trí số 7 Khu thương mại tự do - Ảnh 4.Đà Nẵng làm khu tái định cư để xây dựng khu thương mại tự do, đầu tư mạnh hạ tầng phía Tây Bắc

Đà Nẵng làm khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng mức đầu tư khoảng 1.544 tỉ đồng tại xã Bà Nà.

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    Chủ đề: thương mại tự do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ Đà Nẵng sun group

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