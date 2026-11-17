Sâm Ngọc Linh và sản phẩm từ sâm Ngọc Linh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 17-11, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định về quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn thành phố.

Theo quy chế, sản phẩm sâm mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh phải là sâm củ (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) từ 4 năm tuổi trở lên, được sản xuất trong khu vực địa lý được bảo hộ và đáp ứng các tính chất, chất lượng đặc thù theo quy định.

Khu vực sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh thuộc các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng và Trà Tập của TP Đà Nẵng. Phạm vi này được xác định trên cơ sở khu vực địa lý đã được đăng ký bảo hộ theo quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ năm 2018.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy chế là quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ và quy trình ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sâm củ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn được ghi nhận quyền sử dụng phải có sản phẩm đáp ứng yêu cầu về độ tuổi, khu vực trồng, tính chất và chất lượng đặc thù. Việc ghi nhận được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và biên bản kiểm tra hồ sơ.

Trong đó, hồ sơ phải thể hiện thông tin về nguồn gốc giống, địa điểm, vị trí, diện tích trồng, số lượng cây hiện có theo từng năm trồng, độ tuổi và tình trạng phân lô. Bảng kê khai hiện trạng vườn sâm phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có vườn sâm.

Sâm Ngọc Linh là một loài sâm quý hiếm thuộc chi nhân sâm, được công nhận là Quốc bảo của Việt Nam.

Vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 8.400ha sâm Ngọc Linh, sản lượng sâm củ đạt 60 tấn/năm, từng bước xây dựng thành trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia.

Theo quy chế mới mỗi củ sâm Ngọc Linh được cấp 1 tem truy xuất nguồn gốc khi đủ 4 năm tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mỗi củ sâm Ngọc Linh có một tem truy xuất nguồn gốc Để kiểm soát sản phẩm khi đưa ra thị trường, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu là cơ quan phát hành, cấp phát, kiểm soát và quản lý tem chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh. Tem chỉ được dán lên củ sâm từ 4 năm tuổi trở lên. Tổ chức, cá nhân được cấp tem sử dụng một tem cho một củ sâm. Đặc biệt, tem chỉ dẫn địa lý được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, liên kết đến cơ sở dữ liệu về quá trình sản xuất, được trích xuất từ nhật ký sản xuất của từng tổ chức, cá nhân được ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.



Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hoạch 60 tấn củ sâm Ngọc Linh mỗi năm Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 8.400ha sâm Ngọc Linh, sản lượng sâm củ đạt 60 tấn/năm, từng bước xây dựng thành trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia.



