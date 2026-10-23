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'Quốc bảo' sâm Ngọc Linh có trồng được ở Gia Lai?

tác giả
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN

Tại diễn đàn 'Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu khu vực Tây Nguyên', các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó có dược liệu dưới tán rừng.

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Diễn đàn "Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu khu vực Tây Nguyên" - Ảnh: LÊ KIẾN

Ngày 23-10, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Gia Lai, Hội đồng Phát triển nông nghiệp và dược liệu quốc gia VCCI tổ chức diễn đàn "Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu khu vực Tây Nguyên".

Phát biểu tại diễn đàn, bà Đoàn Hương Sơn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhìn nhận Tây Nguyên là vùng cây công nghiệp trọng điểm với diện tích 2,67 triệu ha đất trồng trọt, cây dược liệu 6.168 ha.

Bên cạnh tiềm năng, nông nghiệp vùng này còn nhiều hạn chế, đầu tư phát triển chưa tương xứng với lợi thế. Theo đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cần chuyển trọng tâm từ mở rộng sản xuất sang nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Trong đó, ưu tiên ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ số, truy xuất nguồn gốc; chuẩn hóa giống và vùng nguyên liệu dược liệu; cũng như tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

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Mô hình trồng nấm linh chi dưới tán rừng mang lại hiệu quả cao - Ảnh: LÊ KIẾN

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã có nhiều tham luận chuyên sâu nhằm tháo gỡ những vướng mắc, nhận diện những khó khăn nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, tăng chuỗi giá trị.

Các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề quy hoạch, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu; phát triển chuỗi liên kết ngành hàng, chế biến sâu.

Về trồng dược liệu dưới tán rừng, bà Nguyễn Thị Anh Nguyên, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai, khẳng định việc triển khai phải tuân thủ điều kiện, giới hạn và phương thức áp dụng đối với từng loại rừng; không được làm ảnh hưởng đến mục tiêu quản lý của khu rừng.

Trả lời ý kiến đại biểu về việc sâm Ngọc Linh có trồng được ở Gia Lai không và trồng ở đâu, đại diện ban tổ chức cho biết Gia Lai hoàn toàn trồng được sâm Ngọc Linh, khu vực trồng tại huyện Kbang cũ. Đây là nơi hội tụ đủ những điều kiện tương đồng với vùng núi Ngọc Linh có cây dược liệu đặc hữu của Việt Nam.

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Vùng núi Kbang hội tụ đủ những điều kiện tương đồng với vùng núi Ngọc Linh để trồng sâm Ngọc Linh - Ảnh: LÊ KIẾN

Năm 2024, UBND tỉnh Gia Lai cũ đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển sâm Việt Nam, định hướng đến năm 2030 sẽ có 800ha sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Dự kiến sâm Ngọc Linh sẽ được trồng dưới tán rừng sản xuất của một số khu vực nằm ở phía đông bắc và trên cao nguyên Kon Hà Nừng thuộc huyện Kbang cũ.

Dịp này, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Phát triển nông nghiệp và dược liệu quốc gia VCCI (VCAC) với mục tiêu tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu.

Đây cũng là đầu mối kết nối các bên liên quan, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển sản xuất và nâng cao giá trị nông sản, dược liệu.

- Ảnh 4.Nutifood hợp tác phát triển giải pháp dinh dưỡng từ dược liệu Việt

Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM ký kết hợp tác nghiên cứu, đánh giá dược liệu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng, trong đó có hướng nghiên cứu quy trình chế biến sâm Ngọc Linh.

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LÊ KIẾN
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    Chủ đề: Tây Nguyên diễn đàn nông nghiệp dược liệu

    Dòng sự kiện: Sâm Ngọc Linh

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