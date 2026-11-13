Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hoạch 60 tấn củ sâm Ngọc Linh mỗi năm

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiểm tra vùng trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, TP Đà Nẵng vào tháng 5-2026 - Ảnh: NGUYỄN VINH

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hôm 11-11, đã ký ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các loài cây dược liệu khác trên địa bàn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Diện tích trồng sâm Ngọc Linh còn khiêm tốn

Theo nghị quyết, Đà Nẵng hiện có vùng định hướng bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khoảng 100.000ha.

Tuy nhiên, diện tích trồng còn khiêm tốn, với khoảng 1.000ha sâm Ngọc Linh và 3.000ha dược liệu khác; kết quả phát triển sâm Ngọc Linh và các loài cây dược liệu khác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, chế biến sâu còn hạn chế, công tác truy xuất nguồn gốc và bảo hộ thương hiệu gặp nhiều khó khăn.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế xanh và nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, người dân là chủ thể, doanh nghiệp là động lực chủ yếu, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là nền tảng phát triển.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Vân và các vùng di thực phù hợp, đạt tổng diện tích 8.400ha. Sản lượng sâm củ phấn đấu đạt 60 tấn/năm, tỉ lệ sản phẩm chế biến sâu đạt ít nhất 30% giá trị sản phẩm.

Đối với các loại dược liệu khác, thành phố hướng đến phát triển vùng nguyên liệu tập trung khoảng 6.000ha, ưu tiên 30 loài dược liệu. Đồng thời, nâng cấp hai cơ sở bảo tồn nguồn giống gốc sâm Ngọc Linh, bảo đảm năng lực sản xuất ít nhất 600.000 cây giống đạt chuẩn mỗi năm; quản lý, truy xuất nguồn gốc 100% diện tích trồng sâm và dược liệu.

Đưa thương hiệu sâm Ngọc Linh vươn tầm quốc tế

Sâm củ Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ diễn ra hằng tháng tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ít nhất 60% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng trồng sâm Ngọc Linh, với thu nhập bình quân người tham gia phát triển sâm và dược liệu đạt 96 triệu đồng/năm.

Định hướng đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu duy trì diện tích trồng sâm Ngọc Linh đạt 10.000ha, trong đó 35-40% diện tích được chứng nhận GACP-WHO; tỉ lệ sản phẩm chế biến sâu đạt ít nhất 80% giá trị sản phẩm.

Thành phố hướng đến hoàn thiện hạ tầng công nghiệp dược liệu đồng bộ, trở thành trung tâm quốc gia về nghiên cứu, bảo tồn, sản xuất giống, chế biến sâu và xuất khẩu dược liệu, đưa thương hiệu sâm Ngọc Linh có vị thế trên thị trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu, nghị quyết yêu cầu tăng cường quản lý giống, vùng trồng, chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng môi trường rừng và các dự án đầu tư. Kiên quyết xử lý tình trạng sử dụng đất, môi trường rừng sai mục đích, chậm triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc…