Theo hồ sơ Mitsubishi Việt Nam gửi Cục Đăng kiểm, Outlander thế hệ mới có hai kiểu loại đăng ký công bố nhãn năng lượng, mang tên OUTLANDER H và OUTLANDER P. Cả hai bản Mitsubishi Outlander đều sử dụng động cơ mã 4B40, hệ thống điện 48V và được phân loại là xe hybrid nhẹ (MHEV).

Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật của Mitsubishi tại Bắc Mỹ, mã 4B40 tương ứng động cơ xăng MIVEC 1.5L tăng áp, 4 xi lanh. Động cơ kết hợp bộ khởi động kiêm máy phát điện BSG 48V, hỗ trợ động cơ đốt trong khi vận hành.

Hồ sơ nhãn năng lượng cũng hé lộ mức tiêu thụ nhiên liệu của hai phiên bản. Trong đó, OUTLANDER H tiêu thụ 6,71 lít/100km ở chu trình hỗn hợp, còn OUTLANDER P là 7,15 lít/100km.

Để so sánh, Mazda CX-5 có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 7 lít/100km, trong khi Ford Territory vào khoảng 7,4 lít/100km, theo công bố của các nhà sản xuất.

Như vậy, OUTLANDER H có mức tiêu thụ thấp hơn hai mẫu xe trên, còn OUTLANDER P cao hơn CX-5 nhưng thấp hơn Territory.

Nếu tính theo giá xăng 19.390 đồng/lít, chi phí nhiên liệu của OUTLANDER H vào khoảng 130.000 đồng cho mỗi 100km, tương đương 1.300 đồng/km.

Trước khi xuất hiện trong hồ sơ Cục Đăng kiểm, Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã nhiều lần được bắt gặp ở Việt Nam.

Những chiếc Outlander thế hệ mới cập cảng Việt Nam với 2 phiên bản - Ảnh: Mitsubishi

Đầu tháng 11, những chiếc Mitsubishi Outlander đầu tiên cập cảng với ít nhất hai cấu hình khác nhau. Điểm phân biệt nằm ở thiết kế và kích thước mâm, trong đó loại lớn nhất lên tới 20 inch.

Cả hai chiếc xe đều có camera phía sau kính chắn gió và khu vực bố trí radar ở lưới tản nhiệt. Những chi tiết này cho thấy khả năng Outlander mới được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, nhưng chưa rõ danh sách tính năng trên từng phiên bản.

Trước đó, một chiếc Outlander màu đen xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội cũng hé lộ nhiều trang bị.

Khoang nội thất có ghế bọc da nâu, kết hợp họa tiết chỉ khâu hình kim cương trên ghế và táp pi cửa. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch.

Ngoài ra, logo S-AWC tại khu vực cửa sổ phía sau cho thấy xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control.

Tham khảo hình ảnh Mitsubishi Outlander ở thị trường quốc tế - Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander mới dự kiến ra mắt trong tháng 12-2026, cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Trong đó, Honda CR-V là đối thủ có cấu hình ghế ngồi tương đồng với Outlander khi cùng cung cấp lựa chọn 5+2 chỗ.