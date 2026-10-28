Mitsubishi Outlander sắp ra mắt Việt Nam có bản mới hầm hố nhất từ trước đến nay

Mitsubishi Outlander có bản mới tập trung vào những người thích off-road - Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi vừa giới thiệu Outlander Diamond Trail Edition trước thềm triển lãm SEMA 2026 tại Mỹ. Hãng xe Nhật cho biết đây là phiên bản Mitsubishi Outlander có khả năng vận hành địa hình tốt nhất từng được bán tại Bắc Mỹ.

Mẫu xe được bổ sung nhiều trang bị phục vụ off-road, đồng thời đánh dấu bước đi mới của Mitsubishi trong việc phát triển các dòng xe địa hình, tiếp nối Pajero thế hệ mới dành cho thị trường toàn cầu.

Cải thiện khả năng vượt địa hình

So với phiên bản thông thường, Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition có ngoại hình mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt sơn đen mờ và cụm đèn trước tối màu. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch màu đen, đi kèm lốp địa hình Nexen Roadian ATX.

Cản trước và sau được thiết kế lại, giúp góc tới tăng từ 18,3 lên 20,5 độ, trong khi góc thoát tăng từ 22,2 lên 23,1 độ. Mitsubishi cũng bổ sung màu sơn xanh lá ánh kim Trail Green Metallic dành riêng cho phiên bản này.

Bên cạnh bản thương mại, hãng xe Nhật còn mang đến triển lãm SEMA hai mẫu concept phát triển từ Outlander Diamond Trail Edition. Cả hai được nâng cấp thêm để phục vụ nhu cầu đi địa hình.

Xe có nhiều đồ chơi cho những người thích off-road - Ảnh: Mitsubishi

Mẫu concept đầu tiên sử dụng mâm Method Race 18 inch, lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 và bộ nâng gầm 63,5mm. Xe còn có giá nóc Thule Caprock, lều dã ngoại, tấm hỗ trợ vượt địa hình, đèn phụ và thanh đèn LED.

Mẫu concept thứ hai ít thay đổi hơn, với bộ mâm 18 inch riêng, hệ thống treo nâng gầm 38mm, đèn chiếu sáng bổ sung và giá nóc có thể chở hai xe đạp địa hình.

Bổ sung chế độ vượt đá

Bên trong, Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition được trang bị ghế bọc vật liệu chống thấm nước màu xám đậm, kết hợp đường chỉ khâu màu kaki. Các chi tiết nhựa đen bóng trên bản thông thường được thay bằng vật liệu hoàn thiện đen mờ, crôm tối màu và satin tối màu.

Logo Diamond Trail Edition xuất hiện trên lưng ghế, táp pi cửa và thảm sàn.

Về vận hành, xe giữ nguyên động cơ xăng tăng áp 1.5L, 4 xi lanh, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Động cơ cho công suất 174 mã lực và mô men xoắn 279 Nm.

Điểm mới của Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition nằm ở hệ thống dẫn động bốn bánh Super-All Wheel Control (S-AWC), được tinh chỉnh và bổ sung chế độ Rock chuyên dụng. Chế độ này giúp tăng độ bám khi xe di chuyển trên địa hình nhiều đá, đồng thời phối hợp với hệ thống hỗ trợ đổ đèo.

Xe được bổ sung chế độ vượt đường đá - Ảnh: Mitsubishi

Bảng đồng hồ có thêm giao diện hiển thị góc đánh lái, tình trạng trượt bánh và mức độ can thiệp của hệ thống kiểm soát lực kéo. Hệ thống camera đa hướng cũng được nâng cấp, có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 30km/h, thay vì 10km/h như trước.

Theo ông Mark Chaffin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors Bắc Mỹ, Outlander Diamond Trail Edition là bước đi tiếp theo trong chiến lược Momentum 2030, kết hợp kinh nghiệm phát triển xe địa hình của hãng với công nghệ và tính đa dụng mà khách hàng hiện nay mong đợi.

Mitsubishi Outlander đời mới đã được bắt gặp ở Việt Nam, song khả năng phiên bản trên cũng được đưa về là không cao. Nhưng nếu có đây sẽ là một lựa chọn đáng chú ý cho cộng đồng thích off-road ở Việt Nam.

