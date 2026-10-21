'Mitsubishi Outlander mới vào Việt Nam hơi muộn, giá khởi điểm dưới 1 tỉ đồng mới dễ cạnh tranh'

Mitsubishi Outlander 2026 được bắt gặp trên đường vận chuyển tại Việt Nam - Ảnh: ĐOÀN DŨNG

Thiết kế không mới nhưng vẫn đủ sức hút

Mitsubishi Outlander thế hệ mới vừa xuất hiện trên xe vận chuyển tại Việt Nam, nhanh chóng dấy lên những tranh luận xung quanh mẫu xe này. Chương trình Trên Ghế cũng đã phân tích, đưa ra những nhận định ban đầu về mẫu xe này.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư đã ra mắt quốc tế từ năm 2021. Vì vậy, thiết kế này không còn mới trên thế giới. Tuy nhiên, với khách hàng Việt Nam, đây vẫn là sự thay đổi đáng kể so với thế hệ trước.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, với nhiều đường nét vuông vức, khỏe khoắn. Theo người dẫn chương trình Trên Ghế, ngoại hình Outlander vẫn đủ hiện đại ở thời điểm năm 2026, dù Honda CR-V có phần trẻ trung và mới mẻ hơn.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Outlander là cấu hình 7 chỗ ngồi. Xe có chiều dài tổng thể khoảng 4.710mm và chiều dài cơ sở 2.706mm, không quá nổi bật trong phân khúc crossover cỡ C.

Tuy nhiên, Mitsubishi vẫn bố trí ba hàng ghế, thay vì chỉ 5 chỗ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage.

Ngay cả Honda CR-V cũng chỉ có 7 chỗ ở các phiên bản máy xăng G và L. Riêng bản hybrid cao cấp chỉ có cấu hình 5 chỗ.

Khách mời của chương trình Trên Ghế nhận định đây là lợi thế phù hợp với thị hiếu người Việt. Hàng ghế thứ ba của Outlander khó có thể rộng rãi, nhưng vẫn hữu ích khi gia đình cần chở thêm trẻ nhỏ trên những hành trình ngắn.

Mitsubishi Outlander cũng có khoảng sáng gầm nhỉnh hơn Honda CR-V. Tại nước ngoài, xe có tùy chọn mâm 20 inch. Tuy nhiên, người dẫn Trên Ghế cho rằng mâm 18 inch sẽ phù hợp hơn với điều kiện đường sá Việt Nam, giúp cải thiện độ êm ái và giảm chi phí thay lốp.

Nội thất nhiều trang bị, động cơ chưa "ăn điểm"

Bên trong, Honda CR-V được đánh giá nhỉnh hơn về thiết kế nội thất. Cách bố trí bảng táp-lô, màn hình và vô lăng mang lại cảm giác trẻ trung hơn. Trong khi đó, khoang cabin Mitsubishi Outlander có phần truyền thống, chưa thực sự mới mẻ ở thời điểm năm 2026.

Nội thất Outlander thế hệ mới được nâng cấp đáng kể - Ảnh: Mitsubishi

Bù lại, Outlander có lợi thế về trang bị. Tại thị trường quốc tế, xe sở hữu màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, ghế chỉnh điện, làm mát ghế và hệ thống âm thanh 12 loa Yamaha.

Dù vậy, chưa rõ Mitsubishi sẽ giữ lại những trang bị nào khi phân phối chính thức tại Việt Nam.

Về vận hành, Outlander thế hệ mới có cấu hình động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mild-hybrid, công suất khoảng 174 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm, đi kèm hộp số CVT.

Trong khi đó, Honda CR-V e:HEV RS có tổng công suất 204 mã lực. Theo người dẫn chương trình Trên Ghế, đây có thể là điểm bất lợi của Outlander. Hệ thống mild-hybrid chủ yếu hỗ trợ động cơ xăng, trong khi hệ truyền động hybrid trên CR-V có khả năng vận hành bằng mô-tơ điện.

Tuy nhiên, cấu hình mild-hybrid cũng có thể giúp Mitsubishi kiểm soát giá bán tốt hơn. Nếu đưa phiên bản plug-in hybrid về Việt Nam, giá xe nhiều khả năng sẽ tăng đáng kể.

Đổi lại, Outlander có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh S-AWC. Trong khi đó, Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Khách hàng muốn có AWD phải chọn bản L AWD máy xăng.

Theo người dẫn chương trình, hệ dẫn động bốn bánh không tạo nhiều khác biệt khi sử dụng trong đô thị, nhưng sẽ có lợi thế trên đường đèo hoặc những cung đường có điều kiện phức tạp.

Ngoài ra, Mitsubishi Outlander thế hệ mới còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái an toàn chủ động ADAS, khắc phục một trong những hạn chế của thế hệ cũ tại Việt Nam.

Tham khảo Mitsubishi Outlander ở thị trường quốc tế - Ảnh: Automotive Rhythms

Giá bán sẽ quyết định khả năng cạnh tranh

Hiện Mitsubishi chưa công bố giá bán Outlander thế hệ mới tại Việt Nam. Theo dự đoán của chương trình Trên Ghế, phiên bản tiêu chuẩn có thể có giá từ khoảng 950 triệu đồng, trong khi các phiên bản cao hơn dao động quanh 1 tỉ đồng.

Nếu định giá quá thấp, Outlander có thể ảnh hưởng đến Xforce, mẫu SUV cỡ B đang được Mitsubishi phân phối. Ngược lại, mức giá quá cao sẽ khiến mẫu xe khó cạnh tranh với Honda CR-V, nhất là khi thiết kế đã xuất hiện trên thị trường quốc tế nhiều năm.

Theo người dẫn chương trình, mức giá thấp hơn Honda CR-V khoảng 100 triệu đồng có thể là phương án hợp lý. Khi đó, Mitsubishi Outlander sẽ có cơ hội thu hút khách hàng bằng cấu hình 7 chỗ, nhiều trang bị tiện nghi và tùy chọn dẫn động bốn bánh.