Mitsubishi Outlander đời mới lộ rõ ở Việt Nam, ngày ra mắt dự kiến không còn xa

Mitsubishi Outlander thế hệ mới tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội - Ảnh: Bí mật Xe Biz

Một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới vừa xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Nhiều khả năng đây là xe nhập khẩu chính hãng, được đưa về để hoàn tất các thủ tục trước khi mở bán tại Việt Nam.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt Mitsubishi Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản hồi đầu tháng 9-2026, ông Tomoki Yanagawa, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, đã xác nhận kế hoạch phân phối Outlander mới với hệ truyền động mild-hybrid tại thị trường trong nước.

Tuy nhiên, hiện Mitsubishi Motors Việt Nam chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức.

Chiếc Mitsubishi Outlander xuất hiện tại Hà Nội thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) mới nhất của mẫu CUV cỡ C này.

So với trước, xe có phần trên lưới tản nhiệt dạng kín, sơn đen bóng và điểm xuyết bằng dải trang trí màu bạc nằm ngang. Các thay đổi khác gồm bộ mâm đa chấu 20inch và cụm đèn hậu LED được thiết kế lại.

Thiết kế mới có một số nét tương đồng với Mitsubishi Xpander - Ảnh: Bí mật Xe Biz

Chiếc xe có ngoại thất màu đen bóng. Các logo xung quanh thân xe vẫn được che kín do mẫu xe chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Khu vực cửa kính phía sau xuất hiện logo S-AWC, cho thấy xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Bên trong, chiếc Outlander tại Hà Nội sử dụng nội thất bọc da màu nâu chủ đạo. Ghế ngồi và các tấm ốp cửa có họa tiết chỉ khâu hình quả trám. Khu vực táp lô được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,3inch. Đây đều là những chi tiết xuất hiện trên phiên bản facelift mới nhất.

Về vận hành, tham khảo thị trường quốc tế, Mitsubishi Outlander mild-hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, bốn xi-lanh, kết hợp hệ thống điện 48V. Động cơ cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279Nm, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Các phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh S-AWC.

Mức tiêu thụ nhiên liệu tham khảo của xe khoảng 8,7 lít/100km. Về an toàn, Outlander mới được kỳ vọng sẽ có gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS.