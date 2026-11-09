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Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt vào tháng 12-2026. Mẫu SUV cỡ C có nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 1.

Những chiếc Outlander mới đã cập cảng Việt Nam - Ảnh: Mitsubishi

Lô xe Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã về Việt Nam

Những chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới đầu tiên thuộc phiên bản thương mại đã cập cảng Việt Nam, chuẩn bị cho kế hoạch mở bán trong nước.

Theo dự kiến, mẫu SUV này sẽ ra mắt vào đầu tháng 12-2026. Xe được sản xuất tại Nhật Bản và xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Hình ảnh tại cảng cho thấy Outlander mới xuất hiện với ít nhất hai cấu hình, phân biệt qua thiết kế và kích thước mâm. Trong đó, chiếc màu đen sử dụng mâm đa chấu hai tông màu kích thước 20 inch, còn xe màu trắng có bộ mâm nhỏ hơn.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 2.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 3.

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Outlander đã cập cảng - Ảnh: Mitsubishi

Với tùy chọn 20 inch, Outlander thuộc nhóm SUV cỡ C có kích thước mâm lớn nhất phân khúc.

Cả hai xe đều xuất hiện cụm camera đặt phía sau kính chắn gió, gần gương chiếu hậu, cùng khu vực che radar ở mặt ca lăng.

Những chi tiết này cho thấy khả năng Outlander mới được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cấu hình trang bị dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 4.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 5.

Mitsubishi Outlander mới từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Mitsubishi Outlander đời mới có gì?

Mitsubishi Outlander mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của hãng xe Nhật Bản. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải đèn định vị LED thanh mảnh phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp hơn. Tùy phiên bản, xe sử dụng mâm hợp kim có kích thước lên tới 20 inch.

Tại một số thị trường quốc tế, Outlander bản cao cấp được trang bị ghế bọc da Semi-Aniline, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate.

Khoang nội thất bố trí 3 hàng ghế, trong đó hàng ghế cuối có thể gập phẳng để tăng dung tích chứa hành lý. Mitsubishi cũng cải thiện khả năng cách âm và giảm rung nhằm hạn chế tiếng ồn truyền vào khoang cabin.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 6.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 7.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 8.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt tháng 12 - Ảnh 9.

Tham khảo hình ảnh Mitsubishi Outlander tại thị trường quốc tế - Ảnh: Mitsubishi

Về vận hành, Mitsubishi Outlander mới có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (MHEV), nhiều khả năng được đưa về Việt Nam. Động cơ này sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Hình ảnh Outlander tại trung tâm kiểm tra khí thải trước đó cũng cho thấy sự xuất hiện của hệ thống dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC).

Về an toàn, Outlander tại một số thị trường được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng cảnh báo, phòng tránh va chạm và camera 360 độ. Mẫu SUV này còn sử dụng kết cấu thân xe RISE với thép cường độ cao, kết hợp hệ thống túi khí bố trí tại nhiều vị trí trong cabin.

Khi ra mắt Việt Nam, Mitsubishi Outlander sẽ gia nhập phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory.

Trong số này, Honda CR-V là một trong những đối thủ trực tiếp đáng chú ý nhờ cùng sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi. Những mẫu xe còn lại chủ yếu được phân phối với thiết kế 5 chỗ.

Ra mắt lần đầu năm 2001, Mitsubishi Outlander đã trải qua nhiều lần nâng cấp và thay đổi thế hệ. Mẫu SUV này được sản xuất tại Nhật Bản, phân phối tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Outlander đã nhận hơn 80 giải thưởng quốc tế từ năm 2013, thuộc các lĩnh vực như độ tin cậy, công nghệ và môi trường.

Tại Úc, Outlander liên tục nằm trong nhóm SUV cỡ trung bán chạy. Năm 2024, mẫu xe đạt doanh số 27.613 chiếc, đứng thứ hai phân khúc và thứ năm toàn thị trường. Sang năm 2025, Outlander xếp thứ ba trong phân khúc SUV cỡ trung, góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Úc.

Về an toàn, Mitsubishi Outlander đạt chứng nhận 5 sao từ ANCAP. Theo tiêu chí đánh giá cập nhật năm 2025, mẫu SUV này đạt 85% điểm bảo vệ người lớn và 84% điểm bảo vệ trẻ em.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander từng được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước.

Mẫu xe được một bộ phận người dùng đánh giá cao ở khả năng cách âm, sự thoải mái trên những hành trình dài và chi phí bảo dưỡng tương đối hợp lý.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam: Ít nhất 2 bản, mâm lớn nhất phân khúc - Ảnh 10.Mitsubishi Outlander đời mới lộ rõ ở Việt Nam, ngày ra mắt dự kiến không còn xa

Chiếc Mitsubishi Outlander được bắt gặp lần này để lộ khá nhiều chi tiết và trang bị theo xe.

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    Chủ đề: Mitsubishi Outlander Mitsubishi xe mới

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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