Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam

Những chiếc Outlander mới đã cập cảng Việt Nam - Ảnh: Mitsubishi

Lô xe Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã về Việt Nam

Những chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới đầu tiên thuộc phiên bản thương mại đã cập cảng Việt Nam, chuẩn bị cho kế hoạch mở bán trong nước.

Theo dự kiến, mẫu SUV này sẽ ra mắt vào đầu tháng 12-2026. Xe được sản xuất tại Nhật Bản và xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Hình ảnh tại cảng cho thấy Outlander mới xuất hiện với ít nhất hai cấu hình, phân biệt qua thiết kế và kích thước mâm. Trong đó, chiếc màu đen sử dụng mâm đa chấu hai tông màu kích thước 20 inch, còn xe màu trắng có bộ mâm nhỏ hơn.

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Outlander đã cập cảng - Ảnh: Mitsubishi

Với tùy chọn 20 inch, Outlander thuộc nhóm SUV cỡ C có kích thước mâm lớn nhất phân khúc.

Cả hai xe đều xuất hiện cụm camera đặt phía sau kính chắn gió, gần gương chiếu hậu, cùng khu vực che radar ở mặt ca lăng.

Những chi tiết này cho thấy khả năng Outlander mới được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cấu hình trang bị dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Mitsubishi Outlander mới từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Mitsubishi Outlander đời mới có gì?

Mitsubishi Outlander mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của hãng xe Nhật Bản. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải đèn định vị LED thanh mảnh phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp hơn. Tùy phiên bản, xe sử dụng mâm hợp kim có kích thước lên tới 20 inch.

Tại một số thị trường quốc tế, Outlander bản cao cấp được trang bị ghế bọc da Semi-Aniline, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate.

Khoang nội thất bố trí 3 hàng ghế, trong đó hàng ghế cuối có thể gập phẳng để tăng dung tích chứa hành lý. Mitsubishi cũng cải thiện khả năng cách âm và giảm rung nhằm hạn chế tiếng ồn truyền vào khoang cabin.

Tham khảo hình ảnh Mitsubishi Outlander tại thị trường quốc tế - Ảnh: Mitsubishi

Về vận hành, Mitsubishi Outlander mới có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (MHEV), nhiều khả năng được đưa về Việt Nam. Động cơ này sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Hình ảnh Outlander tại trung tâm kiểm tra khí thải trước đó cũng cho thấy sự xuất hiện của hệ thống dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC).

Về an toàn, Outlander tại một số thị trường được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng cảnh báo, phòng tránh va chạm và camera 360 độ. Mẫu SUV này còn sử dụng kết cấu thân xe RISE với thép cường độ cao, kết hợp hệ thống túi khí bố trí tại nhiều vị trí trong cabin.

Khi ra mắt Việt Nam, Mitsubishi Outlander sẽ gia nhập phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory.

Trong số này, Honda CR-V là một trong những đối thủ trực tiếp đáng chú ý nhờ cùng sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi. Những mẫu xe còn lại chủ yếu được phân phối với thiết kế 5 chỗ.