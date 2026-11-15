Mitsubishi Outlander thế hệ mới được xác nhận sắp ra mắt Việt Nam

Outlander thế hệ mới được hé lộ sắp ra mắt - Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh Mitsubishi Outlander thế hệ mới trên fanpage chính thức, kèm thông điệp sắp ra mắt. Đây là động thái mới nhất của hãng trước khi đưa mẫu SUV này trở lại thị trường Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 9-2026, ông Tomoki Yanagawa, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, xác nhận Outlander thế hệ mới sẽ về nước trong năm nay, sử dụng động cơ mild-hybrid.

Đầu tháng 11, những chiếc Outlander đầu tiên đã cập cảng Việt Nam. Khác với thế hệ trước được lắp ráp trong nước, mẫu xe mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Thời điểm ra mắt dự kiến trong tháng 12 tới.

Mitsubishi Outlander trở lại trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam có nhiều đối thủ cạnh tranh. Trong đó, Honda CR-V là đối thủ đáng chú ý khi cùng sở hữu cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Các mẫu Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Kia Sportage chủ yếu cạnh tranh ở nhóm SUV 5 chỗ.

Bên cạnh Outlander, Mitsubishi hiện còn phân phối Destinator, mẫu SUV cỡ C có cấu hình 7 chỗ ngồi, với giá niêm yết từ 780 - 855 triệu đồng.

Hình ảnh Outlander mới cập cảng Việt Nam - Ảnh: Mitsubishi

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Mitsubishi Outlander thế hệ mới nằm ở hệ truyền động. Xe dự kiến sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V (MHEV).

Động cơ cho công suất khoảng 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 279Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC).

Outlander mới có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.710 x 1.862 x 1.750 (mm), chiều dài cơ sở 2.705mm. Xe tiếp tục sử dụng cấu hình 5+2 chỗ ngồi, với hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý.

Về ngoại thất, Outlander mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, dải đèn định vị LED thanh mảnh phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp hơn. Tùy phiên bản, xe có thể sử dụng mâm hợp kim lên tới 20 inch.

Hình ảnh ghi nhận tại cảng Việt Nam trước đó cho thấy ít nhất hai cấu hình khác nhau. Trong đó, một chiếc sử dụng mâm đa chấu hai tông màu kích thước lớn hơn, nhiều khả năng thuộc phiên bản cao cấp.

Cả hai xe đều có camera phía sau kính lái và radar trên lưới tản nhiệt, cho thấy khả năng được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Mitsubishi Outlander mới có một số điểm tương đồng với Xpander, nội thất được hoàn thiện cao cấp hơn Destinator - Ảnh: Mitsubishi



Tại thị trường quốc tế, Mitsubishi Outlandercó màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha.

Phiên bản cao cấp còn có ghế bọc da Semi-Aniline và cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, trang bị cụ thể của xe bán tại Việt Nam chưa được công bố.