Người đẹp Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe 2026 tại San Juan, Puerto Rico - Ảnh: Jaydee

Ngày 25-11, cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 khép lại với chiến thắng của người đẹp Jennifer Barreto đến từ Puerto Rico.

Danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho các người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, Venezuela, Philippines, New Zealand.

Sau cuộc thi, trang Instagram Miss Universe Korea Updates đăng một bài viết thu hút sự chú ý, đặt ra những vấn đề về tính công bằng của đấu trường nhan sắc này.

Miss Universe 2026 vướng tranh cãi

Dù được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao từ những ngày đầu nhập cuộc, đại diện Hàn Quốc Yurim Kim vẫn không lọt vào top 30 Miss Universe 2026.

Bài đăng kể rằng các thí sinh châu Á gặp bất lợi ở vòng phỏng vấn kín vì không được ban tổ chức cung cấp phiên dịch viên. Thay vào đó, họ phải tự kết nối với người phiên dịch thông qua FaceTime.

Các đại diện đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Hàn Quốc gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp do đường truyền không ổn định, khiến những cuộc gọi liên tục bị gián đoạn.

Với thời lượng phỏng vấn chỉ khoảng 3 phút, việc mất thời gian kết nối và xử lý sự cố kỹ thuật được cho là ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội thể hiện của các thí sinh.

Người đẹp Yurim Kim đại diện Hàn Quốc tranh tài tại Miss Universe 2026 - Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, bài đăng cũng đề cập đến sự khác biệt trong khâu chuẩn bị cho phần thi áo tắm. Những thí sinh Mỹ Latinh được thử và chuẩn bị trang phục từ trước, qua đó có thêm thời gian lên kế hoạch, xây dựng chiến lược cũng như tập luyện cho phần trình diễn. Còn các người đẹp châu Á lại không được nhận đặc quyền này.

Cuối bài đăng, phía Miss Universe Korea Updates nhấn mạnh: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không tức giận vì kết quả. Điều khiến tôi buồn hơn cả là những gì đã diễn ra và một số thí sinh bị phân biệt đối xử trong suốt cuộc thi.

Đối với tôi, vấn đề không nằm ở việc ai chiến thắng hay thất bại, mà là mong muốn tất cả thí sinh đều có được cơ hội bình đẳng như nhau".

Tân hoa hậu vấp phải làn sóng chỉ trích

Chưa dừng lại ở đó, People đưa tin tân hoa hậu Jennifer Barreto đang gây tranh cãi vì câu trả lời ứng xử top 5 có cách diễn đạt giống nội dung do AI chatbot tạo ra.

Mỗi thí sinh nhận một câu hỏi riêng từ ban giám khảo. Với Jennifer Barreto, câu hỏi được đặt ra là: "Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, giá trị nhân văn quan trọng nhất mà chúng ta không bao giờ nên đánh mất là gì?".

Trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha thông qua phiên dịch viên, người đẹp chia sẻ: "Trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện và sẽ tiếp tục tồn tại. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng công nghệ này một cách thận trọng.

Nếu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế những giá trị của chúng ta, vậy thì có lẽ đó chưa bao giờ thực sự là một giá trị. Chính những giá trị ấy đã tạo nên con người chúng ta, vì thế hãy luôn sống đúng với bản thân mình".

Khoảnh khắc người đẹp Jennifer Barreto trả lời câu hỏi ứng xử top 5 - Ảnh: Jaydee

Phần trả lời nhận được những tràng pháo tay từ khán giả tại Puerto Rico. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người lại đưa ra phản ứng trái chiều.

Một số tài khoản bình luận gọi cô là "Miss Claude", "Miss ChatGPT" hay "Miss Gemini", cho rằng cách diễn đạt trong câu trả lời có nét tương đồng với nội dung do các chatbot AI tạo ra.

Ngoài ra, khán giả còn đặt câu hỏi về tính nhất quán trong quy định giới hạn thời gian trả lời. Cuộc thi được cho là áp dụng mốc 30 giây cho mỗi câu trả lời, nhưng micro của thí sinh không tự động ngắt khi hết thời gian.

Hiện phía Tổ chức Miss Universe chưa lên tiếng về những cáo buộc trên.