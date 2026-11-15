Người đẹp vấp ngã khi diễn bikini, Miss Universe lên tiếng

Các người đẹp Miss Universe 2026 trượt chân khi trình diễn - Ảnh: Diario La Verdad

Theo Diario La Verdad (Venezuela), các đại diện của Venezuela, Philippines, Peru, Belarus, Kosovo, Argentina… bị vấp ngã khi trình diễn bikini tại sự kiện Beauty and the Beach.

Các clip trình diễn lan truyền trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và mức độ an toàn dành cho người đẹp trình diễn.

Chương trình còn nhận nhiều ý kiến chỉ trích về khâu sản xuất và sự xuất hiện của những người đứng gần khu vực sàn diễn. Hình ảnh một người đàn ông phấn khích đứng sát đường catwal và tiến gần các người đẹp lan truyền trên mạng xã hội.

Khán giả đặt câu hỏi dưới các bài đăng clip: “Làm sao Tổ chức Miss Universe có thể dựng một sân khấu nghèo nàn và kém chất lượng đến vậy?; Tiêu chuẩn sản xuất chương trình xứng tầm với một cuộc thi như thế này ở đâu?”…

Về thời gian bắt đầu buổi trình diễn cũng không đúng giờ. Ban tổ chức thông báo bắt đầu lúc 18h (giờ địa phương) nhưng thực tế đến khoảng 20h30 mới diễn ra. Có 70 trong tổng số 116 người đẹp trình diễn.

Tổ chức Miss Universe khẳng định không trực tiếp tổ chức và sản xuất buổi trình diễn bikini bị phản ánh - Ảnh chụp màn hình

Trước những phản ứng từ khán giả, Tổ chức Miss Universe phát đi thông cáo làm rõ không tham gia tổ chức hay sản xuất chương trình Beauty and the Beach đang lan truyền trên mạng.

Theo Miss Universe, sự kiện do công ty của Magali Febles phụ trách. Đơn vị này đã mua quyền tổ chức thông qua giấy phép sử dụng tên gọi Miss Universe.

Miss Universe cho biết những hoạt động tương tự thường được tổ chức trong thời gian người đẹp khắp nơi trên thế giới tập trung tại nước chủ nhà, nhằm quảng bá du lịch, văn hóa và các điểm đến địa phương.

“Đáng tiếc, sự kiện đã không đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và tính chuyên nghiệp mà Tổ chức Miss Universe kỳ vọng”, thông cáo nêu.

Màn diễn bikini gây thất vọng trong khuôn khổ Miss Universe - Nguồn: Nacho con O



Tổ chức Miss Universe nhấn mạnh toàn bộ quá trình lên kế hoạch, tổ chức, sản xuất và thực hiện chương trình thuộc trách nhiệm riêng của công ty độc lập. Một số tình huống xảy ra trong sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của ban tổ chức.

“Chúng tôi một lần nữa khẳng định bảo vệ các giá trị, những tiêu chuẩn làm nên danh tiếng của Miss Universe trong suốt 75 năm lịch sử.

Chúng tôi lấy làm tiếc khi sự kiện lần này không mang lại trải nghiệm cũng như thể hiện được mức độ chuyên nghiệp mà các người đẹp, giám đốc quốc gia, đối tác và người hâm mộ có quyền kỳ vọng ở một hoạt động gắn với tên tuổi Miss Universe”, trích thông báo của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Phần thi chính thức của Miss Universe 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ở San Juan. Ngày 21-11 sẽ diễn ra phần trình diễn trang phục dân tộc. Dự kiến đêm bán kết ngày 22-11. Đêm chung kết kỷ niệm 75 năm Miss Universe sẽ diễn ra ngày 24-11.