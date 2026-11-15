Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Người đẹp vấp ngã khi diễn bikini, Miss Universe lên tiếng

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Phần trình diễn bikini trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi nhiều người đẹp trượt chân, vấp ngã khi diễn.

Người đẹp vấp ngã khi diễn bikini, Miss Universe lên tiếng - Ảnh 1.

Các người đẹp Miss Universe 2026 trượt chân khi trình diễn - Ảnh: Diario La Verdad

Theo Diario La Verdad (Venezuela), các đại diện của Venezuela, Philippines, Peru, Belarus, Kosovo, Argentina… bị vấp ngã khi trình diễn bikini tại sự kiện Beauty and the Beach.

Các clip trình diễn lan truyền trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và mức độ an toàn dành cho người đẹp trình diễn.

Chương trình còn nhận nhiều ý kiến chỉ trích về khâu sản xuất và sự xuất hiện của những người đứng gần khu vực sàn diễn. Hình ảnh một người đàn ông phấn khích đứng sát đường catwal và tiến gần các người đẹp lan truyền trên mạng xã hội.

Khán giả đặt câu hỏi dưới các bài đăng clip: “Làm sao Tổ chức Miss Universe có thể dựng một sân khấu nghèo nàn và kém chất lượng đến vậy?; Tiêu chuẩn sản xuất chương trình xứng tầm với một cuộc thi như thế này ở đâu?”…

Về thời gian bắt đầu buổi trình diễn cũng không đúng giờ. Ban tổ chức thông báo bắt đầu lúc 18h (giờ địa phương) nhưng thực tế đến khoảng 20h30 mới diễn ra. Có 70 trong tổng số 116 người đẹp trình diễn.

Người đẹp vấp ngã khi diễn bikini, Miss Universe lên tiếng - Ảnh 3.

Tổ chức Miss Universe khẳng định không trực tiếp tổ chức và sản xuất buổi trình diễn bikini bị phản ánh - Ảnh chụp màn hình

Trước những phản ứng từ khán giả, Tổ chức Miss Universe phát đi thông cáo làm rõ không tham gia tổ chức hay sản xuất chương trình Beauty and the Beach đang lan truyền trên mạng.

Theo Miss Universe, sự kiện do công ty của Magali Febles phụ trách. Đơn vị này đã mua quyền tổ chức thông qua giấy phép sử dụng tên gọi Miss Universe.

Miss Universe cho biết những hoạt động tương tự thường được tổ chức trong thời gian người đẹp khắp nơi trên thế giới tập trung tại nước chủ nhà, nhằm quảng bá du lịch, văn hóa và các điểm đến địa phương.

“Đáng tiếc, sự kiện đã không đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và tính chuyên nghiệp mà Tổ chức Miss Universe kỳ vọng”, thông cáo nêu.

Màn diễn bikini gây thất vọng trong khuôn khổ Miss Universe - Nguồn: Nacho con O

Tổ chức Miss Universe nhấn mạnh toàn bộ quá trình lên kế hoạch, tổ chức, sản xuất và thực hiện chương trình thuộc trách nhiệm riêng của công ty độc lập. Một số tình huống xảy ra trong sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của ban tổ chức.

“Chúng tôi một lần nữa khẳng định bảo vệ các giá trị, những tiêu chuẩn làm nên danh tiếng của Miss Universe trong suốt 75 năm lịch sử. 

Chúng tôi lấy làm tiếc khi sự kiện lần này không mang lại trải nghiệm cũng như thể hiện được mức độ chuyên nghiệp mà các người đẹp, giám đốc quốc gia, đối tác và người hâm mộ có quyền kỳ vọng ở một hoạt động gắn với tên tuổi Miss Universe”, trích thông báo của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Phần thi chính thức của Miss Universe 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ở San Juan.

Ngày 21-11 sẽ diễn ra phần trình diễn trang phục dân tộc. Dự kiến đêm bán kết ngày 22-11. Đêm chung kết kỷ niệm 75 năm Miss Universe sẽ diễn ra ngày 24-11.

Hàng loạt người đẹp vấp ngã khi diễn bikini, Miss Universe lên tiếng - Ảnh 3.Miss Universe công bố vương miện đính 3.150 viên kim cương

Vương miện mới của Miss Universe được chế tác từ vàng trắng 18K, đính 3.150 viên kim cương, mang ý nghĩa tôn vinh hành trình 75 năm và những thế hệ phụ nữ góp phần tạo nên lịch sử cuộc thi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Miss Universe chỉ trích hoa hậu hoàn vũ bikini cuộc thi sắc đẹp

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất