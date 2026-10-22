Miss Universe Thái Lan lên tiếng sau khi bị tước quyền thi

Khoảnh khắc Tharina Botes đăng quang Miss Universe Thailand - Ảnh: IGNV

Tối 21-10, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Tharina Botes đăng tâm thư dài trên Instagram sau khi ông Nawat xác nhận 6 đại diện đến từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không tham dự Miss Universe lần thứ 75.

Miss Universe Thái Lan: 'Tôi sẽ không bao giờ ngừng mơ ước'

Hoa hậu Tharina Botes chia sẻ: "Đôi khi, cuộc sống không diễn ra theo cách chúng ta từng hình dung. Nhưng tôi đã học được rằng không phải mọi khoảng lặng đều là bước lùi, và không phải mọi ngã rẽ đều khiến chúng ta xa rời ước mơ.

Ước mơ không bao giờ được định nghĩa chỉ bằng một khoảnh khắc, một danh hiệu hay một sân khấu.

Ước mơ được định nghĩa bằng lòng can đảm để tiếp tục tin tưởng, sức mạnh để không ngừng trưởng thành và sự điềm tĩnh để tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi cuộc sống bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

Tôi sẽ không bao giờ ngừng mơ ước, trưởng thành hay tin tưởng vào người phụ nữ mà mình đang từng ngày trở thành. Đây không phải là dấu chấm hết cho câu chuyện của tôi, mà đơn giản chỉ là một chương mới...".

Tharina Botes và ông Nawat chụp hình chung tại chung kết cuộc thi Miss Universe Thái Lan - Ảnh: IGNV

Động thái này của Tổ chức Miss Grand International cũng là "dấu chấm hết" cho loạt ồn ào gần đây xoay quanh cuộc chiến bản quyền giữa ông Nawat và Tổ chức Miss Universe.

Ngay từ đầu, CEO Miss Universe Ronald Day nhiều lần nhấn mạnh quyết định không công nhận tư cách đại diện của 6 quốc gia Đông Nam Á. Hai bên liên tục đấu đá lẫn nhau, khiến khán giả ngán ngẩm.

Phía ông Nawat nhấn mạnh 6 người đẹp bị tước quyền thi Miss Universe sẽ tiếp tục giữ danh hiệu quốc gia tương ứng và thực hiện các trách nhiệm của mình tại quê nhà, phù hợp với những thỏa thuận áp dụng đối với họ.

Họ cũng sẽ tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những tác động tích cực cho xã hội, đại diện cho cộng đồng, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị mà họ được lựa chọn để tôn vinh.

Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam - hoa hậu Quỳnh Anh - sẽ không được tham dự Miss Universe 2026. Hiện cô chưa lên tiếng về việc này.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014, Việt Nam không có đại diện tham dự Miss Universe, chấm dứt chuỗi góp mặt liên tục tại đấu trường nhan sắc này trong giai đoạn 2015-2025.

Quỳnh Anh không được tham gia thi Miss Universe 2026 - Ảnh: FBNV

Về phía Tổ chức Miss Universe, công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 75 năm thành lập cuộc thi đang triển khai, dự kiến có 120 thí sinh từ khắp thế giới dự kiến bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8-11. Họ sẽ có cơ hội tham gia tập luyện, hoạt động tập thể và trải nghiệm văn hóa, du lịch trước khi bước vào cuộc thi. 3 sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu José Miguel Agrelot Coliseum ở San Juan, Puerto Rico, gồm: ngày 21-11 thi trang phục dân tộc; ngày 22-11 thi bán kết; tân hoa hậu sẽ được trao vương miện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 24-11.