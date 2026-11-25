Chung kết Miss Universe lần thứ 75 diễn ra sáng 25-11 (giờ Việt Nam) khép lại, với chiến thắng của người đẹp Jennifer Barreto đến từ Puerto Rico.
Cô vượt qua khoảng 126 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất, kế nhiệm hoa hậu tiền nhiệm Fátima Bosch đến từ Mexico.
Chiến thắng của Jennifer Barreto mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico. Cô cũng là người phụ nữ đã lập gia đình, có con đầu tiên chiến thắng cuộc thi.
Hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế của Jennifer Barreto khá đặc biệt. Trước năm 2026, người đẹp chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào.
Khoảnh khắc Jennifer Barreto được xướng tên ở ngôi vị cao nhất - Video: Miss Universe Puerto Rico
Tân Miss Universe 2026 sở hữu 2 bằng thạc sĩ
Theo Hola! Magazine, ở tuổi 27, Jennifer Barreto đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Cô sở hữu bằng cử nhân tâm lý học cùng hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội.
Cô còn theo học các chương trình chuyên sâu về đánh giá nhu cầu cộng đồng, can thiệp sang chấn tâm lý, bảo vệ trẻ em, bạo lực gia đình và phòng ngừa tự tử.
Năm 2021, Jennifer Barreto bắt đầu làm việc cho quân đội Mỹ tại căn cứ Fort Cavazos, bang Texas, với vai trò chuyên viên giáo dục và ứng phó khủng hoảng thuộc Chương trình Hỗ trợ Gia đình (Family Advocacy Program).
Công việc của cô tập trung hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và các gia đình quân nhân. Bên cạnh đó, cô tham gia đào tạo đội ngũ lãnh đạo về những phương pháp phòng ngừa và can thiệp.
Sau này, Jennifer Barreto trở thành chuyên viên phòng ngừa, phụ trách xác định nhu cầu của cộng đồng và xây dựng kế hoạch cải thiện đời sống cho các gia đình quân nhân.
Trong cuộc phỏng vấn với Hola!, Jennifer Barreto cho biết mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của cuộc thi để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và đưa những vấn đề xã hội đến gần hơn với công chúng.
Cô nhấn mạnh sứ mệnh phụng sự không bắt đầu từ khi tham gia đấu trường nhan sắc, mà vốn đã là một phần trong định hướng cuộc đời.
Trước đó, Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe Puerto Rico ngày 25-6, đại diện cho thị trấn San Sebastián, sau khi vượt qua 34 thí sinh tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Centro de Bellas Artes ở Caguas.
Cô cũng gây chú ý mạnh mẽ với hành trình kiên trì tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn để giảm hơn 30kg trong vòng 1 năm trước khi thi Miss Universe.
Jennifer Barreto: Phụ nữ không cần sống theo một khuôn mẫu hoàn hảo
Trong phần thi ứng xử, Jennifer Barreto nhận được câu hỏi về giá trị nhân văn mà con người cần gìn giữ khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến.
Người đẹp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng AI có trách nhiệm, đồng thời không để công nghệ thay thế những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con người. Theo cô, mỗi người cần giữ vững những nguyên tắc và phẩm chất của mình.
Ở vòng ứng xử cuối cùng, Jennifer Barreto được hỏi: "Thế giới cần điều gì nhất từ các nhà lãnh đạo ngay lúc này?"
Cô đề cập đến vai trò nêu gương và khả năng lắng nghe cộng đồng của người lãnh đạo. Jennifer Barreto cho rằng việc thấu hiểu nhu cầu của mọi người là nền tảng để tạo ra những tác động tích cực và xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Những chia sẻ này cũng nhất quán với quan điểm cô từng nói trước đó: đề cao tinh thần phụng sự, sự đồng cảm và trách nhiệm sử dụng sức ảnh hưởng cá nhân để tạo ra thay đổi.
Bên cạnh các vấn đề xã hội, Jennifer Barreto cũng dành lời nhắn gửi đến phụ nữ trên khắp thế giới. Cô khuyến khích họ tin tưởng vào bản thân, xây dựng bản sắc cá nhân vững vàng và không để người khác định nghĩa giá trị của mình.
Người đẹp cho rằng phụ nữ không nên chịu áp lực phải lựa chọn giữa những vai trò khác nhau trong cuộc sống hoặc cố gắng đáp ứng một khuôn mẫu hoàn hảo.
Thay vào đó, mỗi người nên tự tin đón nhận những khía cạnh khác nhau của bản thân và tạo nên dấu ấn riêng.
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