Tân hoa hậu Miss Universe 2026 gọi tên Jennifer Barreto đến từ Puerto Rico - Ảnh: Jaydee Lee

Chung kết Miss Universe lần thứ 75 diễn ra sáng 25-11 (giờ Việt Nam) khép lại, với chiến thắng của người đẹp Jennifer Barreto đến từ Puerto Rico.

Cô vượt qua khoảng 126 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất, kế nhiệm hoa hậu tiền nhiệm Fátima Bosch đến từ Mexico.

Chiến thắng của Jennifer Barreto mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico. Cô cũng là người phụ nữ đã lập gia đình, có con đầu tiên chiến thắng cuộc thi.

Hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế của Jennifer Barreto khá đặc biệt. Trước năm 2026, người đẹp chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào.

Khoảnh khắc Jennifer Barreto được xướng tên ở ngôi vị cao nhất - Video: Miss Universe Puerto Rico

Tân Miss Universe 2026 sở hữu 2 bằng thạc sĩ

Theo Hola! Magazine, ở tuổi 27, Jennifer Barreto đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Cô sở hữu bằng cử nhân tâm lý học cùng hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội.

Cô còn theo học các chương trình chuyên sâu về đánh giá nhu cầu cộng đồng, can thiệp sang chấn tâm lý, bảo vệ trẻ em, bạo lực gia đình và phòng ngừa tự tử.

Jennifer Barreto nhận được sự tán dương của các người đẹp tại chung kết Miss Universe - Ảnh: BTC

Năm 2021, Jennifer Barreto bắt đầu làm việc cho quân đội Mỹ tại căn cứ Fort Cavazos, bang Texas, với vai trò chuyên viên giáo dục và ứng phó khủng hoảng thuộc Chương trình Hỗ trợ Gia đình (Family Advocacy Program).

Công việc của cô tập trung hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và các gia đình quân nhân. Bên cạnh đó, cô tham gia đào tạo đội ngũ lãnh đạo về những phương pháp phòng ngừa và can thiệp.

Sau này, Jennifer Barreto trở thành chuyên viên phòng ngừa, phụ trách xác định nhu cầu của cộng đồng và xây dựng kế hoạch cải thiện đời sống cho các gia đình quân nhân.

Với Jennifer Barreto, tham gia Miss Universe không đơn thuần là cơ hội chinh phục một danh hiệu sắc đẹp. Cô xem đây là nền tảng để mở rộng những hoạt động xã hội đã theo đuổi từ trước - Ảnh: BTC

Trong cuộc phỏng vấn với Hola!, Jennifer Barreto cho biết mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của cuộc thi để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và đưa những vấn đề xã hội đến gần hơn với công chúng.

Cô nhấn mạnh sứ mệnh phụng sự không bắt đầu từ khi tham gia đấu trường nhan sắc, mà vốn đã là một phần trong định hướng cuộc đời.

Trước đó, Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe Puerto Rico ngày 25-6, đại diện cho thị trấn San Sebastián, sau khi vượt qua 34 thí sinh tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Centro de Bellas Artes ở Caguas.

Cô cũng gây chú ý mạnh mẽ với hành trình kiên trì tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn để giảm hơn 30kg trong vòng 1 năm trước khi thi Miss Universe.

Trong đêm thi Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto còn giành 3 giải thưởng phụ gồm trình diễn catwalk đẹp nhất, làn da rạng rỡ nhất và nụ cười đẹp nhất. Trên mạng xã hội, người đẹp được biết đến với biệt danh "La Barreto" - Ảnh: BTC



Jennifer Barreto: Phụ nữ không cần sống theo một khuôn mẫu hoàn hảo

Trong phần thi ứng xử, Jennifer Barreto nhận được câu hỏi về giá trị nhân văn mà con người cần gìn giữ khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến.

Người đẹp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng AI có trách nhiệm, đồng thời không để công nghệ thay thế những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con người. Theo cô, mỗi người cần giữ vững những nguyên tắc và phẩm chất của mình.

Jennifer Barreto sở hữu chiều cao 1m8 cùng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn - Ảnh: BTC

Ở vòng ứng xử cuối cùng, Jennifer Barreto được hỏi: "Thế giới cần điều gì nhất từ các nhà lãnh đạo ngay lúc này?"

Cô đề cập đến vai trò nêu gương và khả năng lắng nghe cộng đồng của người lãnh đạo. Jennifer Barreto cho rằng việc thấu hiểu nhu cầu của mọi người là nền tảng để tạo ra những tác động tích cực và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Những chia sẻ này cũng nhất quán với quan điểm cô từng nói trước đó: đề cao tinh thần phụng sự, sự đồng cảm và trách nhiệm sử dụng sức ảnh hưởng cá nhân để tạo ra thay đổi.

Jennifer Barreto trong phần thi trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ cây trinh nữ - Ảnh: BTC



Bên cạnh các vấn đề xã hội, Jennifer Barreto cũng dành lời nhắn gửi đến phụ nữ trên khắp thế giới. Cô khuyến khích họ tin tưởng vào bản thân, xây dựng bản sắc cá nhân vững vàng và không để người khác định nghĩa giá trị của mình.

Người đẹp cho rằng phụ nữ không nên chịu áp lực phải lựa chọn giữa những vai trò khác nhau trong cuộc sống hoặc cố gắng đáp ứng một khuôn mẫu hoàn hảo.

Thay vào đó, mỗi người nên tự tin đón nhận những khía cạnh khác nhau của bản thân và tạo nên dấu ấn riêng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ chức Miss Universe chưa công bố Jennifer Barreto sẽ sinh sống ở đâu trong nhiệm kỳ hoa hậu - Ảnh: IGNV