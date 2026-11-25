Sau 4 năm, Miss Universe một lần nữa chứng kiến hoa hậu đăng quang trên sân nhà, đồng thời ghi dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một phụ nữ đã có con giành vương miện tại cuộc thi này - Ảnh: World Press





Sáng 25-11 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại Puerto Rico, thu hút hơn 126 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài.

Miss Universe 2026: Chiến thắng trên sân nhà của Puerto Rico

Các người đẹp trải qua các phần thi: đồng diễn mở màn, hô tên, trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử.

Top 5 chung cuộc gồm các người đẹp Bea Millan-Windorski (Philippines), Georgia Waddington (New Zealand), Clara Vegas (Venezuela), Melissa Núñez (Cộng hòa Dominica), Jennifer Barreto (Puerto Rico).

Trải qua các phần thi, người đẹp Jennifer Barreto - đại diện Puerto Rico - trở thành tân hoa hậu Miss Universe 2026.

Jennifer Barreto được Missosology đánh giá là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ. Thi đấu trên sân nhà, cô cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả Puerto Rico - Ảnh: Pageant Aficionado

Ở tuổi 27, Jennifer Barreto sở hữu chiều cao 1m8 cùng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Người đẹp từng chia sẻ hành trình giảm hơn 30kg trong vòng một năm để theo đuổi giấc mơ thi sắc đẹp.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc quốc tế trước khi đăng quang Miss Universe Puerto Rico 2026, cô nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình khỏe khoắn, phong thái trình diễn tự tin và câu chuyện cá nhân gắn với các hoạt động cộng đồng.

Ngoài hoạt động sắc đẹp, Jennifer Barreto còn là chuyên gia phòng ngừa rủi ro thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ. Cô sở hữu hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng.

Người đẹp đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Có thể nói, Jennifer Barreto là người phụ nữ có gia đình đầu tiên đăng quang ở đấu trường nhan sắc này.

Danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho các người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, Venezuela, Philippines, New Zealand.

Á hậu 1 Melissa Núñez (Cộng hòa Dominica) gây chú ý với nhan sắc sắc sảo và phong thái trình diễn cuốn hút. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Melissa còn quan tâm đến giáo dục tài chính và từng tham gia sáng lập một quán cà phê - Ảnh: World Press



Clara Vegas (Venezuela) hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh - Ảnh: Pageant Aficionado



Á hậu 3 Bea Millan-Windorski (Philippines) mang hai quốc tịch Philippines và Mỹ. Cô tốt nghiệp ngành lịch sử và quan hệ quốc tế tại Đại học Wisconsin-Madison năm 2023 và sở hữu chiều cao 1m8 - Ảnh: Pageant Aficionado



Á hậu 4 Miss Universe 2026 là Georgia Waddington. Cô là người mẫu, doanh nhân tiếp thị kỹ thuật số và hoa hậu đến từ Christchurch, New Zealand - Ảnh: Pageant Aficionado

Năm nay, cuộc thi thiếu vắng 6 người đẹp đến từ các quốc gia do ông Nawat nắm bản quyền, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Malaysia. Sự vắng mặt này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi các người đẹp đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng.