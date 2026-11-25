Sáng 25-11 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại Puerto Rico, thu hút hơn 126 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài.
Miss Universe 2026: Chiến thắng trên sân nhà của Puerto Rico
Các người đẹp trải qua các phần thi: đồng diễn mở màn, hô tên, trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử.
Top 5 chung cuộc gồm các người đẹp Bea Millan-Windorski (Philippines), Georgia Waddington (New Zealand), Clara Vegas (Venezuela), Melissa Núñez (Cộng hòa Dominica), Jennifer Barreto (Puerto Rico).
Trải qua các phần thi, người đẹp Jennifer Barreto - đại diện Puerto Rico - trở thành tân hoa hậu Miss Universe 2026.
Ở tuổi 27, Jennifer Barreto sở hữu chiều cao 1m8 cùng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Người đẹp từng chia sẻ hành trình giảm hơn 30kg trong vòng một năm để theo đuổi giấc mơ thi sắc đẹp.
Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc quốc tế trước khi đăng quang Miss Universe Puerto Rico 2026, cô nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình khỏe khoắn, phong thái trình diễn tự tin và câu chuyện cá nhân gắn với các hoạt động cộng đồng.
Ngoài hoạt động sắc đẹp, Jennifer Barreto còn là chuyên gia phòng ngừa rủi ro thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ. Cô sở hữu hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng.
Người đẹp đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Có thể nói, Jennifer Barreto là người phụ nữ có gia đình đầu tiên đăng quang ở đấu trường nhan sắc này.
Danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho các người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, Venezuela, Philippines, New Zealand.
Năm nay, cuộc thi thiếu vắng 6 người đẹp đến từ các quốc gia do ông Nawat nắm bản quyền, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Malaysia.
Sự vắng mặt này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi các người đẹp đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng.
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