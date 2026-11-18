Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh bị tước vương miện - Ảnh: KIẾNG CẬN STUDIO

Tối 18-11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh, kể từ ngày 18-11.

Thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh

Thông báo nêu, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức và các bên liên quan xem xét, đưa ra hình thức xử lý, đồng thời đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Cổ phần Giải trí Five6.

Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và ban tổ chức.

“Cách đây vài ngày, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với ban tổ chức và Công ty Five6 về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký kết hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6.

Bên cạnh đó, ban tổ chức ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua ban tổ chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty Five6”, trích thông báo.

Quỳnh Anh từng xin lỗi vì tin nhắn chê bai người khác

Trước đó, tối 13-10, Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh xin lỗi liên quan đến ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một nhóm trò chuyện riêng của các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 có nội dung chê bai, bàn tán về một số người trong cuộc thi.

Cô viết: "Quỳnh Anh xin lỗi các chị và các cá nhân liên quan trong câu chuyện vô tình bị ảnh hưởng và đặc biệt là khán giả.

Quỳnh Anh hiểu rằng danh hiệu hoa hậu không khiến mình trở thành một con người không thể mắc sơ sót. Nhưng danh hiệu ấy đòi hỏi Quỳnh Anh phải chú ý hơn, cẩn trọng hơn về lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, ngay cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

Bằng sự chân thành của mình, có điều gì chưa đúng chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh".

Với Quỳnh Anh, trưởng thành không phải là học cách luôn làm hài lòng tất cả hoặc luôn được nhìn thấy mặt tốt đẹp, mà là học cách sống, cách ứng xử tinh tế hơn và hướng tới những điều tốt đẹp hơn, ngay cả khi phải đối diện với những điều chưa tốt, chưa hoàn hảo của chính mình.

Cô nói những lời góp ý như một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm.