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Miền Tây có thêm 1 trường đại học đào tạo bác sĩ y khoa

tác giả
LAN NGỌC
LAN NGỌC
LAN NGỌC

Miền Tây cần thêm nhân lực y tế nhưng làm sao để người trẻ lựa chọn học ngành y tại địa phương và sẽ gắn bó làm việc lâu dài sau khi tốt nghiệp? Câu chuyện thành lập khoa y tại Trường đại học Cửu Long mở ra thêm một hướng tiếp cận cho bài toán này.

Mở thêm cơ hội học ngành y cho sinh viên, giữ chân nhân lực y tế tại miền Tây - Ảnh 1.

Khoa y của Trường đại học Cửu Long được thành lập mở ra cơ hội hướng nghiệp cho cả các bạn học sinh lớp 12 được học tập và làm việc ngay tại địa phương - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 16-11, Trường đại học Cửu Long (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa y. Đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển đa ngành của nhà trường cũng như hướng đến mở rộng cơ hội đào tạo lĩnh vực sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế tại địa phương và khu vực.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng nhà trường - đánh giá xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng.

"Khối ngành y khoa của nhà trường được xem là đơn vị mũi nhọn trong đào tạo các bạn trẻ trở thành các y, bác sĩ có chuyên môn và y đức góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhận lực trẻ cho địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bạn sinh viên hãy nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn để cùng với nhà trường đóng góp sức trẻ phục vụ y tế tại quê nhà", PGS.TS Lương Minh Cừ nhắn nhủ.

Mở thêm cơ hội học ngành y cho sinh viên, giữ chân nhân lực y tế tại miền Tây - Ảnh 2.

Vừa qua, sinh viên ngành y của trường có dịp cọ xát thực tế, học hỏi từ các bác sĩ trong và ngoài nước trong chương trình thường niên khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân Vĩnh Long vào tháng 3-2026 - Ảnh: LAN NGỌC

Theo đó, khoa y của Trường đại học Cửu Long được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa khoa học sức khỏe. Hiện nay, khoa quản lý 3 ngành đào tạo trình độ đại học gồm y khoa, y học cổ truyền và răng - hàm - mặt, với tổng số gần 800 sinh viên.

Ký kết với 54 bệnh viện cho sinh viên thực tập

Để việc đào tạo khối ngành y khoa, phía nhà trường đã đưa vào vận hành tòa nhà khoa học sức khỏe với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 169 tỉ đồng.

Tại đây các bạn sinh viên có thể học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng chuyên môn cùng giảng viên tốt hơn.

Cạnh đó, nhà trường đã ký kết hợp tác với 54 bệnh viện, cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Long, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, khu vực miền Trung và TP.HCM để tạo thêm môi trường thực hành nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết với thực tiễn khám, chữa bệnh cho sinh viên.

Mở thêm cơ hội học ngành y cho sinh viên, giữ chân nhân lực y tế tại miền Tây - Ảnh 3.Học phí ngành y: Có trường tăng gần 90%, một khóa hơn 1 tỉ đồng

Học phí ngành y ngày càng tăng, có trường tăng gần 90% so với năm trước. Một số trường thu học phí toàn khóa trên 1 tỉ đồng.

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LAN NGỌC
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    Chủ đề: Trường đại học Cửu Long nhân lực y tế sinh viên Vĩnh Long Khoa Y

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