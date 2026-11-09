Megalive Xanh từng đơn hàng đưa sản phẩm xanh đến gần người tiêu dùng

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, chương trình Megalive Xanh từng đơn hàng kết hợp livestream, giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt với nhiều ưu đãi đến 70%.

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