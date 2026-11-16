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Mazda CX-5 thế hệ mới bán chậm, hãng đổ lỗi cho... giá xăng, trông chờ vào xe điện

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Mazda CX-5 thế hệ mới không đạt mục tiêu doanh số tại Úc, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao khiến người tiêu dùng chuyển sang xe điện. Hãng đang đặt kỳ vọng vào mẫu SUV điện CX-6e để bù đắp doanh số.

Mazda CX-5 đời mới đối mặt với bài toán khó về doanh số - Ảnh: Mazda

Theo Drive, Mazda CX-5 thế hệ mới đang gặp khó khăn tại thị trường Úc khi doanh số thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Riêng tháng 10-2026, Mazda bán được 1.238 xe CX-5, thấp hơn khoảng 40% so với mục tiêu trung bình hằng tháng.

Trước đó, Mazda đặt mục tiêu bán 25.000 xe CX-5 mỗi năm tại Úc. Tuy nhiên, sau những tháng đầu mở bán, doanh số thực tế cho thấy mẫu SUV này chỉ có thể đạt khoảng 18.000 xe/năm nếu duy trì tốc độ hiện tại.

Mazda CX-5 bán chậm vì không có bản hybrid?

Theo trang Drive, Mazda cho rằng giá nhiên liệu tăng đột biến là một trong những nguyên nhân khiến CX-5 thế hệ mới không đạt kỳ vọng.

Ông Vinesh Bhindi, Tổng giám đốc Mazda Úc, cho biết hãng không lường trước được cuộc khủng hoảng nhiên liệu khi xây dựng kế hoạch kinh doanh.

"Khi chúng tôi xây dựng mục tiêu sản lượng và kế hoạch, không ai có thể lường trước tình huống hiện tại", ông Bhindi chia sẻ.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu xuất hiện sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2-2026, kéo theo nhu cầu ô tô điện tăng mạnh tại Úc.

Trong khi đó, Mazda CX-5 thế hệ mới chưa có phiên bản hybrid đầy đủ (full-hybrid). Mẫu SUV này hiện chủ yếu sử dụng động cơ xăng truyền thống. Phiên bản mild-hybrid có mặt tại một số thị trường nhưng không được phân phối tại Úc.

Theo ông Bhindi, doanh số CX-5 hiện ổn định ở mức 1.400 - 1.500 xe mỗi tháng.

Hiện Mazda CX-5 chưa có bản hybrid cắm sạc, mới chỉ có bản mild-hybrid hỗ trợ khả năng tăng tốc nhưng không phải thị trường nào cũng được mở bán, trong đó có Úc. Theo một số nguồn tin, khả năng bản mild-hybrid cũng sẽ không được phân phối ở Việt Nam - Ảnh: Mazda

Ông cho rằng mẫu xe vẫn thu hút nhóm khách hàng chưa thấy ô tô điện phù hợp với nhu cầu, không được hưởng ưu đãi của chính phủ hoặc muốn tiếp tục sử dụng loại xe quen thuộc.

Mazda đang phát triển hệ truyền động full-hybrid cho CX-5. Tuy nhiên, phiên bản này dự kiến chưa ra mắt toàn cầu trước năm 2027 và có thể phải đến năm 2028 mới xuất hiện tại Úc.

Thời điểm mở bán cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Mazda đặt kỳ vọng vào SUV điện CX-6e

Trong bối cảnh CX-5 không đạt doanh số kỳ vọng, Mazda đang trông chờ mẫu SUV thuần điện CX-6e bù đắp phần thiếu hụt.

Hãng đặt mục tiêu bán tối đa 12.000 xe CX-6e mỗi năm tại Úc, tương đương khoảng 1.000 xe/tháng.

Theo ông Bhindi, Mazda có thể đạt sản lượng này trong tương lai nếu những điều kiện thị trường hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, hãng không kỳ vọng đạt ngay mức doanh số trên trong giai đoạn đầu.

Số liệu được Drive dẫn lại cho thấy doanh số ô tô thuần điện tại Úc tăng 145% từ đầu năm 2026. Xe hybrid sạc ngoài (PHEV) tăng 127%, trong khi xe hybrid thông thường chỉ tăng 10,5%.

Ông Bhindi cho biết nhu cầu với xe hybrid thông thường gần như đã ổn định, còn tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm xe thuần điện.

Mazda đang đặt kỳ vọng vào xe điện - Ảnh: Mazda

Theo khảo sát được ông đề cập, hơn 40% người mua cho biết muốn lựa chọn ô tô điện. Đây cũng là nhóm xe duy nhất được hưởng chính sách ưu đãi thuế phúc lợi dành cho xe điện tại Úc.

Mazda kỳ vọng CX-6e sẽ góp mặt trong nhóm SUV điện bán chạy. Tuy nhiên, mục tiêu 12.000 xe/năm vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 47.000 xe mà Tesla Model Y được dự báo có thể đạt trong năm 2026.

Dù vậy, ông Bhindi thừa nhận triển vọng doanh số có thể thay đổi nếu khủng hoảng nhiên liệu kết thúc, giá xăng trở lại bình thường hoặc chính phủ điều chỉnh chính sách ưu đãi.

Mazda CX-5 thế hệ mới bán chậm hơn kỳ vọng, hãng đổ lỗi cho... giá xăng, trông chờ vào xe điện - Ảnh 4.Mazda CX-5 2027 lộ trang bị ở Việt Nam, giá dự kiến từ 900 triệu đồng

Mazda CX-5 thế hệ mới được cho là sẽ có 4 phiên bản tại Việt Nam, cùng sử dụng động cơ xăng 2.5L, giá khởi điểm khoảng 900 triệu đồng.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: Xe điện Mazda CX-5 doanh số ô tô Mazda

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