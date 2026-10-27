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Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Mazda CX-5 2027 được nâng cấp phần mềm giải trí với sự xuất hiện của trợ lý AI Google Gemini.

Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo - Ảnh 1.

Thay đổi lớn nhất trên Mazda CX-5 mới là tích hợp trợ lý ảo chính là AI của Google - Ảnh: Car and Driver

Mazda CX-5 2027 được cập nhật phần mềm hệ thống thông tin giải trí, bổ sung trợ lý AI Google Gemini trên tất cả phiên bản đang bán ở thị trường Mỹ.

Nhờ đó, tài xế có thể sử dụng ra lệnh yêu cầu trợ lý thực hiện những tác vụ tương tự trên điện thoại tích hợp dịch vụ Google, không cần phải thao tác trực tiếp trên màn hình. Hiện chưa rõ tính năng này có được áp dụng trên những bản phân phối ở thị trường khác hay không.

Đây cũng là nâng cấp đáng chú ý nhất của Mazda CX-5 2027. Ngoài ra, thiết kế gần như không thay đổi.

Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo - Ảnh 2.
Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo - Ảnh 3.
Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo - Ảnh 4.
Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo - Ảnh 5.

Mazda CX-5 sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Xe cũng đã được bắt gặp ở ngoài thực tế song chưa có lịch trình làng chính thức - Ảnh: Mazda

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L, cho sức mạnh 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, dẫn động bốn bánh AWD.

Về trang bị an toàn tiêu chuẩn, Mazda CX-5 2027 có ga tự động thích ứng sử dụng radar, nhận diện giới hạn tốc độ và biển báo giao thông, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù và theo dõi sự tập trung của người lái.

Trên những bản cao hơn, xe có thêm những trang bị như bộ mâm 19 inch, ghế bọc da và cửa cốp chỉnh điện.

Ở Mỹ, Mazda CX-5 cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V. Trong khi đó, ở Việt Nam, khi ra mắt, xe sẽ đối đầu với những cái tên như Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage...

Mazda CX-5 sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, tích hợp thêm trợ lý ảo - Ảnh 6.Mitsubishi Outlander 2026 xuất hiện ở Việt Nam, dự kiến sớm ra mắt đấu Honda CR-V, Mazda CX-5

Một chiếc Mitsubishi Outlander mới vừa xuất hiện trên xe vận chuyển tại Việt Nam. Trước đó, hãng từng tiết lộ kế hoạch đưa mẫu SUV này trở lại thị trường trong năm 2026 với hệ truyền động mild-hybrid.


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MINH SƠN
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    Chủ đề: Mazda Mazda CX-5 trợ lý ảo

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