Mazda CX-5 đời mới xuất hiện trên website chính hãng ở Việt Nam: Ngày mở bán không còn xa?

Thời gian ra mắt Mazda CX-5 thế hệ mới đang cận kề? - Ảnh: QUỐC MINH

Website của thương hiệu Nhật Bản ở Việt Nam đã hiện diện hình ảnh và một vài thông tin về Mazda CX-5 thế hệ mới. Đây là diễn biến đáng chú ý, cho thấy khả năng cao mẫu xe này sắp ra mắt.

Trang giới thiệu đã có hình ảnh ngoại thất, nội thất cùng các mô tả về thiết kế, không gian. Trong khi đó giá bán, phiên bản, cấu hình cụ thể chưa được tiết lộ.

Thông tin về Mazda CX-5 thế hệ mới được hé lộ trên website Mazda Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Trước đó Mazda CX-5 mới từng được trưng bày tại Việt Nam vào cuối năm 2025. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được giới thiệu vào tháng 11-2026. Đến tháng 5-2026, người ta đã bắt gặp chiếc xe ở trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.

Tuy nhiên nhiều khả năng mẫu xe mới này sẽ dời lịch mở bán sang đầu năm 2027.

Mazda CX-5 đời mới là thế hệ thứ 3 của dòng SUV này. Xe vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc, nhưng đầu xe nay khỏe khoắn hơn, cụm đèn thanh mảnh và đuôi xe có dòng chữ MAZDA thay cho logo ở thế hệ trước.

Xe cũng lớn hơn đời trước. Theo thông số tại thị trường quốc tế, xe dài 4.690m, rộng 1.860mm, trục cơ sở 2.815mm. Như vậy so với CX-5 đang bán tại Việt Nam, xe dài hơn 100mm, rộng hơn 15mm và trục cơ sở hơn 115mm.

Thiết kế xe thay đổi không quá lớn, dù đây là thế hệ mới. Bù lại, khoang cabin được lột xác - Ảnh: QUỐC MINH

Nâng cấp tập trung vào công nghệ và nội thất. Táp lô được thiết kế tối giản hơn với màn hình trung tâm kích thước lớn đảm nhiệm nhiều chức năng giải trí và điều khiển. Xe có màn hình cảm ứng 12,9 inch hoặc 15,6 inch tùy bản và thị trường.

Ngoài ra Mazda CX-5 mới được nâng cấp hệ thống an toàn chủ động i-Activsense với một số trang bị đáng chú ý như camera 360 độ với chế độ quan sát khu vực dưới gầm xe.

Mẫu từng được trưng bày ở Việt Nam có cấu hình tương tự bản tiêu chuẩn đang bán ở Mỹ, với động cơ 2.5L, hộp số tự động 6 cấp và AWD. Tuy nhiên chưa rõ bản phân phối chính thức có giữ nguyên những trang bị này hay không.

Ở Việt Nam, Mazda CX-5 vẫn là mẫu SUV/CUV hạng C ăn khách nhất với 11.893 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026, dẫn trước Ford Territory, VinFast VF 7, Mitsubishi Destinator, Hyundai Tucson...

Mazda CX-5 hiện tại được giảm giá sâu Một diễn biến thường thấy khi xe mới sắp ra mắt, phiên bản hiện hành sẽ được giảm giá để đẩy nhanh hàng tồn. Mazda CX-5 cũng không ngoại lệ. Theo ghi nhận, có đại lý chào bán CX-5 bản tiêu chuẩn với giá chưa đến 650 triệu đồng, trong khi niêm yết là từ 699 triệu đồng.