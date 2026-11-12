Mazda CX-5 2027 lộ trang bị ở Việt Nam, giá dự kiến từ 900 triệu đồng

Mazda CX-5 thế hệ mới sắp được bán tại Việt Nam - Ảnh: Car and Driver

Sau khi hình ảnh Mazda CX-5 thế hệ mới xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam vào cuối tháng 10-2026, một tài liệu được cho là bảng thông số sản phẩm dành cho thị trường trong nước tiếp tục được lan truyền.

Theo tài liệu này, Mazda CX-5 mới có thể được phân phối với 4 phiên bản, gồm 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD. Giá khởi điểm được đồn đoán vào khoảng 900 triệu đồng.

Hiện THACO Auto và Mazda Việt Nam chưa xác nhận những thông tin trên.

Mazda CX-5 mới có những trang bị gì?

Bước sang thế hệ thứ ba, Mazda CX-5 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo với một số thay đổi ở ngoại thất. Phần đầu xe có cụm đèn thanh mảnh hơn, lưới tản nhiệt được thiết kế lại. Xe còn được đề cập có công nghệ đèn chiếu sáng thông minh, nhưng chưa rõ trang bị này xuất hiện trên những phiên bản nào.

Phía sau, logo Mazda truyền thống được thay bằng dòng chữ MAZDA đặt ngang cửa cốp.

Thiết kế ngoại thất thay đổi không quá nhiều - Ảnh: Car and Driver

CX-5 mới có chiều dài 4.690mm, rộng 1.860mm và chiều dài cơ sở 2.815mm. So với thế hệ hiện hành, xe dài hơn 100mm, rộng hơn 15mm và trục cơ sở tăng 115mm.

Khoang nội thất cũng được thay đổi đáng kể. Theo tài liệu rò rỉ, xe có màn hình thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch.

Các trang bị được đề cập gồm ghế trước chỉnh điện, sưởi và làm mát, nhớ vị trí ghế lái, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, đèn viền nội thất và màn hình hiển thị trên kính lái HUD. Đáng chú ý, CX-5 thế hệ mới còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Về vận hành, cả 4 phiên bản được cho là sử dụng động cơ xăng 2.5L, công suất 185 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 257Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Trong đó, bản Signature AWD nhiều khả năng được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ba phiên bản còn lại dự kiến sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Thay đổi tập trung ở nội thất - Ảnh: Car and Driver

Về an toàn, tài liệu đề cập camera 360 độ có khả năng hiển thị khu vực gầm xe và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Đáng chú ý, ADAS được cho là trang bị tiêu chuẩn ngay từ bản Deluxe thấp nhất.

Mazda CX-5 thế hệ mới khi nào ra mắt Việt Nam?

Trước đó, THACO Auto từng công bố kế hoạch mở bán Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam trong tháng 11-2026. Tuy nhiên, theo một nguồn tin nội bộ, thời điểm ra mắt có thể lùi sang đầu năm 2027. Mẫu SUV này cũng có khả năng tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Trong khi đó, Mazda CX-5 thế hệ hiện hành đang được một số đại lý giảm giá mạnh. Có nơi chào bán phiên bản tiêu chuẩn dưới 650 triệu đồng, ngang một số mẫu SUV thuộc phân khúc thấp hơn. Động thái giảm giá có thể nhằm giải phóng lượng xe tồn kho trước khi thế hệ mới xuất hiện.

Việc sử dụng động cơ 2.5L được cho là một trong những nguyên nhân khiến Mazda CX-5 đời mới có thể có giá khởi điểm từ 900 triệu - Ảnh: Car and Driver

Với thế hệ mới, Mazda CX-5 được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh nhờ kích thước lớn hơn, động cơ 2.5L và nhiều trang bị tiện nghi.

Tuy nhiên, nếu giá khởi điểm tăng lên khoảng 900 triệu đồng như thông tin rò rỉ, CX-5 sẽ có cuộc cạnh tranh gay gắt về giá bán và trang bị với các mẫu xe như Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V và Mitsubishi Destinator. Do đó, không loại trừ khả năng phiên bản hiện hành vẫn được bán song song cùng mẫu mới nhắm tới nhóm khách cần tìm một chiếc SUV C dễ tiếp cận.