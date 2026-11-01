Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại'

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Dù đã xuất hiện nhiều hình ảnh và thông tin trong năm 2026, Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn chưa chính thức ra mắt Việt Nam. Theo chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng, giá bán, kế hoạch sản xuất và chiến lược thương hiệu có thể là những yếu tố khiến Thaco Auto phải cân nhắc.

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại' - Ảnh 1.

Mazda CX-5 thế hệ mới từng được trưng bày ở Việt Nam - Ảnh: AP Team

Mazda CX-5 hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C bán chạy tại Việt Nam. Trong khi thế hệ mới đã được hé lộ nhiều thông tin, thời điểm ra mắt chính thức tại thị trường trong nước vẫn là dấu hỏi.

Chương trình Trên Ghế cho biết một số tư vấn bán hàng từng đề cập kế hoạch giới thiệu Mazda CX-5 mới vào tháng 11-2026, nhưng có khả năng lùi sang tháng 1-2027.

Trước thông tin này, chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng đánh giá, có ba yếu tố có thể tác động đến thời điểm trình làng Mazda CX-5 thế hệ mới, trong đó giá bán và định vị sản phẩm là vấn đề đáng chú ý nhất.

Giá bán có thể là rào cản lớn nhất

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại' - Ảnh 2.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng phân tích những cơ hội và thách thức của Mazda CX-5 mới - Ảnh: Trên Ghế

Anh Dũng nhận định Mazda CX-5 thế hệ mới sở hữu thiết kế đẹp và khỏe khoắn hơn, có nhiều nét tương đồng với CX-50 tại Mỹ. Tuy nhiên, điều anh kỳ vọng nhất không nằm ở những trang bị tiện nghi mà là sự thay đổi về động cơ và hệ dẫn động.

Mazda đã hiểu rõ thị hiếu khách hàng Việt Nam. Việc chia CX-5 thành nhiều phiên bản như Deluxe, Luxury, Premium hay Signature cho thấy hãng biết cách điều chỉnh trang bị theo từng nhóm người mua.

Trong khi đó, những thay đổi về cấu hình vận hành có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá thành. Một số thông tin cho rằng CX-5 mới có khả năng sử dụng động cơ 2.5L, thay đổi hệ dẫn động và bổ sung công nghệ hybrid. Tuy nhiên, cấu hình dành cho Việt Nam vẫn chưa được xác nhận.

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại' - Ảnh 3.

Mazda CX-5 hiện tại đang có giá bán tốt, chẳng hạn bản tiêu chuẩn có nơi chỉ còn 659 triệu - Ảnh: Đại lý

Dẫn chứng từ chính thành công của CX-5 những năm qua cho thấy điều này.

"CX-5 bán được chưa chắc đã vì sản phẩm quá hoàn hảo, mà do giá quá tốt so với những gì xe mang lại", anh Dũng nói.

Thực tế, CX-5 đã trở thành một mốc tham chiếu về giá trong phân khúc. Nhiều mẫu xe mới có giá khoảng 600 - 700 triệu đồng thường được người tiêu dùng đem ra so sánh với CX-5, dù thuộc phân khúc khác.

Vì vậy, nếu thế hệ mới tăng giá mạnh, Mazda có thể gặp khó trong việc duy trì sức cạnh tranh, nhất là khi khách hàng SUV cỡ C tại Việt Nam vẫn dành nhiều sự quan tâm cho giá bán, không gian và trang bị tiện nghi.

Linh kiện, sản xuất và thời điểm ra mắt cũng là yếu tố cần cân nhắc

Yếu tố thứ hai được đề cập là kế hoạch cung ứng linh kiện và sản xuất.

Mazda CX-5 hiện được Thaco lắp ráp trong nước. Nếu vẫn còn lượng linh kiện dành cho thế hệ cũ, doanh nghiệp có thể cần hoàn thành kế hoạch sản xuất trước khi chuyển sang dây chuyền mới.

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại' - Ảnh 4.

Có nhiều điều khiến Mazda CX-5 mới chưa thể ra mắt sớm dù nhá hàng đã lâu - Ảnh: AP Team

Việc thay đổi dây chuyền cũng kéo theo chi phí đầu tư. Tuy nhiên, anh Dũng cho rằng năng lực sản xuất của Thaco không phải trở ngại quá lớn, bởi doanh nghiệp đã có kinh nghiệm lắp ráp nhiều dòng xe, bao gồm cả BMW.

Yếu tố thứ ba là chiến lược truyền thông và lựa chọn thời điểm ra mắt. Theo anh Dũng, Mazda có thể muốn tạo một khởi đầu mới trong năm 2027, thay vì giới thiệu CX-5 vào giai đoạn cuối năm 2026.

Dù vậy, chuyên gia đánh giá đây chỉ là yếu tố phụ. Bởi nếu lượng xe thế hệ cũ đã tiêu thụ hết, việc đưa sản phẩm mới ra thị trường để duy trì hoạt động kinh doanh vẫn cần được ưu tiên.

Anh cũng nhắc lại việc Mazda từng bán song song hai thế hệ CX-5 trong giai đoạn 2017 - 2018 và Mazda3 giai đoạn 2019 - 2020. Do đó, khả năng hãng tiếp tục áp dụng chiến lược tương tự cũng được đặt ra.

Mazda CX-5 mới giá bao nhiêu thì có thể tiếp tục thành công?

Theo dự đoán, nếu CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ 2.5L và có công nghệ hybrid, giá phiên bản tiêu chuẩn có thể lên tới 800 - 900 triệu đồng. Bản cao cấp có khả năng vượt mốc 1 tỉ đồng.

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại' - Ảnh 5.

Giá bán sẽ là yếu tố quyết định thành công của CX-5 mới - Ảnh: AP Team

Nếu giá bán tăng lên khoảng 900 triệu - 1,2 tỉ đồng, chuyên gia cho rằng CX-5 sẽ gặp nhiều khó khăn về doanh số. Khi đó, Mazda có thể phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ sức cạnh tranh hoặc chuyển sang định vị cao cấp với hệ thống phân phối tinh gọn hơn.

Ngược lại, anh đánh giá CX-5 vẫn có cơ hội thành công nếu Mazda duy trì được khoảng giá 700 - 900 triệu đồng, đồng thời nâng cấp trang bị và hoàn thiện sản phẩm.

'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại' - Ảnh 6.Mazda CX-5 đời mới xuất hiện trên website chính hãng ở Việt Nam: Ngày mở bán không còn xa?

Mazda CX-5 thế hệ mới đã hiện diện trên website của Mazda Việt Nam, cho thấy ngày ra mắt không còn xa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Góc nhìn chuyên gia Mazda CX-5 Trên Ghế Mazda

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất