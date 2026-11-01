'Người Việt chưa chắc đã đổ xô mua Mazda CX-5 đời mới như mẫu hiện tại'

Mazda CX-5 thế hệ mới từng được trưng bày ở Việt Nam - Ảnh: AP Team

Mazda CX-5 hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C bán chạy tại Việt Nam. Trong khi thế hệ mới đã được hé lộ nhiều thông tin, thời điểm ra mắt chính thức tại thị trường trong nước vẫn là dấu hỏi.

Chương trình Trên Ghế cho biết một số tư vấn bán hàng từng đề cập kế hoạch giới thiệu Mazda CX-5 mới vào tháng 11-2026, nhưng có khả năng lùi sang tháng 1-2027.

Trước thông tin này, chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng đánh giá, có ba yếu tố có thể tác động đến thời điểm trình làng Mazda CX-5 thế hệ mới, trong đó giá bán và định vị sản phẩm là vấn đề đáng chú ý nhất.

Giá bán có thể là rào cản lớn nhất

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng phân tích những cơ hội và thách thức của Mazda CX-5 mới - Ảnh: Trên Ghế

Anh Dũng nhận định Mazda CX-5 thế hệ mới sở hữu thiết kế đẹp và khỏe khoắn hơn, có nhiều nét tương đồng với CX-50 tại Mỹ. Tuy nhiên, điều anh kỳ vọng nhất không nằm ở những trang bị tiện nghi mà là sự thay đổi về động cơ và hệ dẫn động.

Mazda đã hiểu rõ thị hiếu khách hàng Việt Nam. Việc chia CX-5 thành nhiều phiên bản như Deluxe, Luxury, Premium hay Signature cho thấy hãng biết cách điều chỉnh trang bị theo từng nhóm người mua.

Trong khi đó, những thay đổi về cấu hình vận hành có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá thành. Một số thông tin cho rằng CX-5 mới có khả năng sử dụng động cơ 2.5L, thay đổi hệ dẫn động và bổ sung công nghệ hybrid. Tuy nhiên, cấu hình dành cho Việt Nam vẫn chưa được xác nhận.

Mazda CX-5 hiện tại đang có giá bán tốt, chẳng hạn bản tiêu chuẩn có nơi chỉ còn 659 triệu - Ảnh: Đại lý

Dẫn chứng từ chính thành công của CX-5 những năm qua cho thấy điều này.

"CX-5 bán được chưa chắc đã vì sản phẩm quá hoàn hảo, mà do giá quá tốt so với những gì xe mang lại", anh Dũng nói.

Thực tế, CX-5 đã trở thành một mốc tham chiếu về giá trong phân khúc. Nhiều mẫu xe mới có giá khoảng 600 - 700 triệu đồng thường được người tiêu dùng đem ra so sánh với CX-5, dù thuộc phân khúc khác.

Vì vậy, nếu thế hệ mới tăng giá mạnh, Mazda có thể gặp khó trong việc duy trì sức cạnh tranh, nhất là khi khách hàng SUV cỡ C tại Việt Nam vẫn dành nhiều sự quan tâm cho giá bán, không gian và trang bị tiện nghi.

Linh kiện, sản xuất và thời điểm ra mắt cũng là yếu tố cần cân nhắc

Yếu tố thứ hai được đề cập là kế hoạch cung ứng linh kiện và sản xuất.

Mazda CX-5 hiện được Thaco lắp ráp trong nước. Nếu vẫn còn lượng linh kiện dành cho thế hệ cũ, doanh nghiệp có thể cần hoàn thành kế hoạch sản xuất trước khi chuyển sang dây chuyền mới.

Có nhiều điều khiến Mazda CX-5 mới chưa thể ra mắt sớm dù nhá hàng đã lâu - Ảnh: AP Team

Việc thay đổi dây chuyền cũng kéo theo chi phí đầu tư. Tuy nhiên, anh Dũng cho rằng năng lực sản xuất của Thaco không phải trở ngại quá lớn, bởi doanh nghiệp đã có kinh nghiệm lắp ráp nhiều dòng xe, bao gồm cả BMW.

Yếu tố thứ ba là chiến lược truyền thông và lựa chọn thời điểm ra mắt. Theo anh Dũng, Mazda có thể muốn tạo một khởi đầu mới trong năm 2027, thay vì giới thiệu CX-5 vào giai đoạn cuối năm 2026.

Dù vậy, chuyên gia đánh giá đây chỉ là yếu tố phụ. Bởi nếu lượng xe thế hệ cũ đã tiêu thụ hết, việc đưa sản phẩm mới ra thị trường để duy trì hoạt động kinh doanh vẫn cần được ưu tiên.

Anh cũng nhắc lại việc Mazda từng bán song song hai thế hệ CX-5 trong giai đoạn 2017 - 2018 và Mazda3 giai đoạn 2019 - 2020. Do đó, khả năng hãng tiếp tục áp dụng chiến lược tương tự cũng được đặt ra.

Mazda CX-5 mới giá bao nhiêu thì có thể tiếp tục thành công?

Theo dự đoán, nếu CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ 2.5L và có công nghệ hybrid, giá phiên bản tiêu chuẩn có thể lên tới 800 - 900 triệu đồng. Bản cao cấp có khả năng vượt mốc 1 tỉ đồng.

Giá bán sẽ là yếu tố quyết định thành công của CX-5 mới - Ảnh: AP Team

Nếu giá bán tăng lên khoảng 900 triệu - 1,2 tỉ đồng, chuyên gia cho rằng CX-5 sẽ gặp nhiều khó khăn về doanh số. Khi đó, Mazda có thể phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ sức cạnh tranh hoặc chuyển sang định vị cao cấp với hệ thống phân phối tinh gọn hơn.

Ngược lại, anh đánh giá CX-5 vẫn có cơ hội thành công nếu Mazda duy trì được khoảng giá 700 - 900 triệu đồng, đồng thời nâng cấp trang bị và hoàn thiện sản phẩm.

