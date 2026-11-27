Mazda CX-5 mới xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Những thông tin về cấu hình Mazda CX-5 thế hệ mới dành cho thị trường Việt Nam đang nhận được sự quan tâm khi bảng thông số của 4 phiên bản được cho là đã xuất hiện tại một số đại lý.

Chương trình Trên Ghế đã phân tích những thông số này và đưa ra nhận định ban đầu về sự khác biệt giữa các phiên bản Deluxe, Luxury, Premium và Signature AWD.

Theo đánh giá của anh Đăng Nguyễn, một người từng gắn bó với CX-5 đời cũ, phiên bản mới có nhiều thay đổi đáng chú ý về kích thước và tiện nghi, nhưng sự chênh lệch trang bị giữa các phiên bản không quá lớn.

Mazda CX-5 mới kỳ vọng rộng rãi hơn

Theo thông số được tiết lộ, Mazda CX-5 thế hệ mới có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.690 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.815mm, tăng 115mm so với thế hệ trước. Khoảng sáng gầm cũng tăng nhẹ từ 200mm lên 205mm.

Bảng so sánh nhanh vài thông số rò rỉ Mazda CX-5 mới:

Deluxe Luxury Premium Signature AWD Màn hình giải trí 12,9inch 12,9inch 12,9inch 15,6inch Âm thanh 8 loa 8 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Màn HUD – ✓ ✓ ✓ Cốp điện, baga mui – ✓ ✓ ✓ Cửa sổ trời Panorama – – ✓ ✓ Camera Lùi Lùi 360 độ 360 độ Nội thất da Đen Đen Nâu Tan Nâu Tan Dẫn động FWD FWD FWD AWD

Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất, bởi không gian hàng ghế thứ hai từng là yếu tố khiến một số người dùng CX-5 còn băn khoăn.

Từ trải nghiệm mẫu xe trước đây, anh Đăng Nguyễn kỳ vọng việc tăng chiều dài cơ sở sẽ giúp hàng ghế sau rộng rãi hơn, đồng thời cải thiện không gian chứa hành lý.

Về vận hành, cả 4 phiên bản dự kiến sử dụng động cơ xăng 2.5L, công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 257Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Ba phiên bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi Signature có hệ dẫn động bốn bánh AWD.

Bảng thông số chưa cho thấy sự xuất hiện của động cơ 2.0L hay tùy chọn hybrid, cho thấy khả năng động cơ này bị loại bỏ ở thị trường Việt Nam.

Theo anh Đăng Nguyễn, động cơ 2.5L và hộp số 6 cấp vốn đã xuất hiện trên CX-5 trước đây. Vì vậy, xét riêng về vận hành, phiên bản mới chưa cho thấy sự thay đổi quá lớn.

Tuy nhiên, khả năng vận hành thực tế vẫn cần được kiểm chứng, đặc biệt ở những tinh chỉnh về hệ thống treo và kết cấu xe.

Bản tiêu chuẩn đã có nhiều trang bị

Theo bảng thông số, cả 4 phiên bản Mazda CX-5 mới đều sử dụng mâm 19inch, lốp 225/55 R19 và hệ thống treo trước MacPherson, sau liên kết đa điểm.

Một chiếc CX-5 mới khác cũng được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Sự khác biệt bắt đầu xuất hiện ở trang bị ngoại thất.

Bản Deluxe không có cốp điện, baga mui và cửa sổ trời toàn cảnh. Trong khi đó, cửa sổ trời Panorama chỉ xuất hiện trên Premium và Signature. Riêng bản cao cấp nhất được bổ sung hệ thống đèn pha thích ứng ALH.

Bên trong cabin, cả 4 phiên bản đều có màn hình thông tin người lái 10,25inch, ghế phụ chỉnh điện, làm mát ghế trước cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ba bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng màn hình giải trí 12,9inch, trong khi Signature được trang bị màn hình 15,6inch.

Màn hình HUD xuất hiện từ bản Luxury. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa dành cho Premium và Signature, còn hai bản thấp hơn sử dụng 8 loa.

Bản Signature có thêm những tiện nghi như sưởi ghế trước, đèn trang trí nội thất và cá nhân hóa vị trí người lái.

Về an toàn, cả 4 phiên bản đều có 7 túi khí, cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe trước sau và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Tuy nhiên, camera 360 độ và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước chỉ có trên Premium và Signature. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo dành riêng cho bản AWD.

Theo anh Đăng Nguyễn, sự phân cấp này giúp Mazda CX-5 duy trì những trang bị thiết yếu trên bản tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao hơn tập trung bổ sung tiện nghi.

Theo anh, Deluxe và Signature AWD là hai phiên bản đáng chú ý nhất. Trong đó, Deluxe hướng đến những khách hàng ưu tiên chi phí, bởi vẫn có động cơ 2.5L, hệ thống treo tương tự các bản cao hơn và nhiều trang bị an toàn cơ bản.

Chiếc Mazda CX-5 mới từng được trưng bày trong một sự kiện ở TP.HCM - Ảnh: QUỐC MINH

“Nếu muốn lựa chọn một chiếc xe có tỉ lệ giá bán trên trang bị tốt, tôi nghĩ phiên bản Deluxe đã là một lựa chọn hợp lý. Không nhất thiết phải chọn Luxury hay Premium”, anh Đăng Nguyễn nhận xét.

Trong khi đó, Signature AWD phù hợp với khách hàng có ngân sách dư dả, muốn sở hữu những trang bị tiện nghi đầy đủ nhất. Hai bản Luxury và Premium được đánh giá chưa tạo ra sự khác biệt thực sự thuyết phục nếu chỉ nhìn vào bảng thông số.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu bởi giá bán chính thức chưa được công bố. Nhưng theo nhiều nguồn tin, giá khởi điểm Mazda CX-5 mới có thể từ khoảng 900 triệu đồng.

Giá bán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của Mazda CX-5 mới, đặc biệt khi thế hệ hiện tại được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Nếu giá khởi điểm thực sự ở khoảng 900 triệu đồng, câu hỏi đặt ra là những nâng cấp về kích thước, trang bị và tiện nghi có đủ thuyết phục khách hàng lựa chọn CX-5 thế hệ mới hay không.

Chương trình Trên Ghế được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hằng tuần.