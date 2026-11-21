Mazda CX-5 thế hệ mới ở Hà Nội - Ảnh: TA LONG

Mazda CX-5 thế hệ mới sắp được giới thiệu tại Việt Nam, nhưng giá bán dự kiến đã gây nhiều tranh luận. Một số đại lý đưa ra mức khởi điểm khoảng 900 triệu đồng, trong khi nhiều khách hàng kỳ vọng xe lắp ráp trong nước sẽ có giá dễ tiếp cận hơn.

Dù chưa được THACO Auto xác nhận, bảng thông số lan truyền trên mạng xã hội phần nào cho thấy những thay đổi có thể tác động đến giá bán của mẫu SUV này.

Mazda CX-5 mới có những trang bị gì?

Theo tài liệu rò rỉ, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến có bốn phiên bản gồm 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD.

Ba phiên bản đầu sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi Signature AWD được trang bị hệ dẫn động bốn bánh. Cả bốn phiên bản được cho là dùng động cơ xăng 2.5L, công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 257Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Nếu thông tin chính xác, Mazda CX-5 mới sẽ không còn phiên bản động cơ 2.0L như thế hệ hiện hành.

Việc trang bị nhiều công nghệ ngay từ bản thấp nhất có thể khiến CX-5 mới khó rẻ - Ảnh: TFLCars

Nội thất cũng có nhiều thay đổi. Ba bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng màn hình trung tâm 12,9 inch, còn Signature AWD có màn hình 15,6 inch. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây dự kiến xuất hiện trên toàn bộ phiên bản.

Từ bản Luxury, xe có thêm màn HUD và cốp điện mở rảnh tay. Hai bản Premium và Signature AWD được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Theo bảng thông số, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS có mặt ngay từ bản Deluxe, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ tránh va chạm.

Hai bản cao hơn được bổ sung cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và giám sát người lái. Riêng Signature AWD có thêm đèn pha thích ứng, chế độ lái địa hình và hỗ trợ xuống dốc.

Thực tế, giá dự kiến của Mazda CX-5 không cao hơn đối thủ - Ảnh: Mazda

Với những trang bị tăng thêm như vậy, có thể hiểu Mazda CX-5 đời mới khó có thể giữ giá như trước.

900 triệu đồng là quá "chát"?

Để trả lời được câu hỏi này, cần nhìn sang các đối thủ của Mazda CX-5 ở Việt Nam.

Hyundai Tucson có giá từ 769 triệu đến 1,089 tỉ đồng, trong khi Kia Sportage dao động từ 769 triệu đến 1,099 tỉ đồng, tùy cấu hình động cơ. Honda CR-V được niêm yết từ 1,039 đến 1,25 tỉ đồng. Ford Territory có giá từ 739 đến 916 triệu đồng.

Như vậy, nếu Mazda CX-5 mới thực sự có giá từ 900 triệu đến hơn 1 tỉ đồng, mẫu xe này vẫn nằm trong khoảng giá của phân khúc SUV cỡ C. Đặc biệt, bản Premium và Signature AWD có thể cạnh tranh về trang bị với các mẫu xe ở nhóm giá cao, nếu bảng thông số rò rỉ được xác nhận.

Vấn đề nằm ở giá khởi điểm. Mức giá dự kiến này cao hơn đáng kể so với CX-5 hiện hành với niêm yết từ gần 700 triệu đồng. Giá bán thực tế thậm chí xuống dưới 650 triệu đồng.

So với mức giá khách hàng đã quen thuộc, con số 900 triệu đồng tạo ra chênh lệch khoảng 250 - 300 triệu đồng. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người cho rằng CX-5 mới quá đắt.

Mazda CX-5 hiện hành có giá quá tốt, khiến nhiều người cảm thấy "khó chịu" với giá dự kiến mới - Ảnh: Đại lý