Mazda CX-5 mới lộ diện ở Việt Nam - Ảnh: HOÀNG DŨNG/Bí mật Xe Biz

Mazda CX-5 mới dự kiến có 4 phiên bản

Bảng thông số được cho là của Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam đang lan truyền trên mạng xã hội, hé lộ các phiên bản cùng danh sách trang bị. Tuy nhiên, nhà phân phối chưa xác nhận những thông tin này.

Theo tài liệu, Mazda CX-5 mới có 4 phiên bản gồm 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD. Ba phiên bản đầu sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi bản cao nhất được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Một số đại lý đưa ra mức giá dự kiến từ khoảng 900 triệu đồng. Nếu thông tin chính xác, giá khởi điểm của CX-5 thế hệ mới sẽ cao hơn khoảng 200 triệu đồng so với thế hệ hiện hành, vốn có giá niêm yết từ gần 700 triệu đồng.

Trước đó, hình ảnh CX-5 mới đã xuất hiện trên website Mazda Việt Nam vào cuối tháng 10-2026. Một số xe cũng được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội. THACO Auto từng dự kiến đưa mẫu xe này ra thị trường từ tháng 11-2026.

Bản tiêu chuẩn có nhiều trang bị đáng chú ý

Hình ảnh Mazda CX-5 mới ở thị trường nước ngoài - Ảnh: Mazda

Theo bảng thông số rò rỉ, cả 4 phiên bản Mazda CX-5 mới có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.690 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.815mm, khoảng sáng gầm 205mm. Khoang hành lý có dung tích 583 lít, tăng lên 1.215 lít khi gập hàng ghế sau.

Các phiên bản đều được trang bị đèn LED, tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu, hỗ trợ chiếu xa tự động và rửa đèn pha.

Từ bản Luxury, xe có thêm đèn LED với viền Signature, cốp điện hỗ trợ mở rảnh tay và giá nóc. Hai bản Premium và Signature AWD có cửa sổ trời toàn cảnh. Riêng bản cao nhất được trang bị đèn pha thích ứng.

Tất cả phiên bản có gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tự động, sưởi, nhớ vị trí và gạt mưa tự động.

Bên trong, ba phiên bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng màn hình giải trí 12,9 inch. Bản Signature AWD có màn hình lớn hơn, đạt 15,6 inch.

Tham khảo nội thất của Mazda CX-5 mới ở thị trường quốc tế - Ảnh: Mazda

Cả 4 phiên bản đều có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và chìa khóa thông minh.

Đáng chú ý, ngay cả bản Deluxe cũng có ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, hỗ trợ thắt lưng và chức năng làm mát hàng ghế trước. Ghế phụ cũng được chỉnh điện.

Hai phiên bản Deluxe và Luxury sử dụng ghế da màu đen. Trong khi đó, Premium và Signature AWD có nội thất da màu nâu.

Từ bản Luxury, xe được bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Hai bản Premium và Signature AWD có hệ thống âm thanh Bose 12 loa, thay cho dàn âm thanh 8 loa trên các bản thấp.

Riêng Signature AWD có thêm sưởi ghế trước và sau, sưởi vô lăng, lẫy chuyển số và đèn trang trí nội thất. Xe còn hỗ trợ cá nhân hóa vị trí lái, tự động điều chỉnh ghế, gương và HUD theo thiết lập đã lưu.

ADAS có từ bản tiêu chuẩn

Dự kiến tất cả các phiên bản của Mazda CX-5 mới ở Việt Nam đều dùng chung động cơ - Ảnh: Mazda

Theo tài liệu rò rỉ, Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam chỉ có một lựa chọn động cơ xăng 2.5L, công suất 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 257Nm. Tất cả phiên bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Ba bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng hệ dẫn động cầu trước, có hai chế độ lái Normal và Sport. Bản Signature AWD được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, bổ sung chế độ Off-road.

Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau liên kết đa điểm và lốp kích thước 225/55R19 được trang bị trên cả 4 phiên bản.

Một trong những điểm đáng chú ý của Mazda CX-5 mới là danh sách công nghệ an toàn được trang bị ngay từ phiên bản Deluxe.

Nếu bảng thông số được xác nhận, Mazda CX-5 mới sẽ có nhiều trang bị an toàn ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, thay vì tập trung chủ yếu ở các phiên bản cao cấp - Ảnh: Mazda

Theo bảng thông số, cả 4 phiên bản đều có 7 túi khí, cân bằng điện tử và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau.

Hai bản Deluxe và Luxury sử dụng camera lùi. Trong khi đó, Premium và Signature AWD được trang bị camera 360 độ, có khả năng hiển thị khu vực dưới gầm xe.

Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS xuất hiện trên toàn bộ phiên bản, gồm ga tự động thích ứng có chức năng dừng và đi, hỗ trợ lái khi ùn tắc, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Ngoài ra, xe còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người lái mất tập trung và hỗ trợ phanh tự động.

Từ bản Premium, xe được bổ sung cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và giám sát tình trạng người lái. Riêng Signature AWD có thêm hỗ trợ đổ đèo.

Mazda CX-5 hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 13.510 chiếc, dẫn đầu phân khúc. Ford Territory đứng sau với 9.943 chiếc. Riêng tháng 10-2026, Mazda CX-5 bán được 1.617 chiếc, so với 924 chiếc của Ford Territory.