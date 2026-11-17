Hai chiếc Mazda CX-5 màu đỏ và trắng sử dụng ốp nhựa đen nhám cùng mâm hợp kim hai tông màu - Ảnh: HOÀNG DŨNG/Bí mật Xe Biz

Một số chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới vừa xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Những chiếc xe này có một số chi tiết khác biệt so với mẫu từng được trưng bày tại TP.HCM vào tháng 12-2025.

Sự xuất hiện của các xe thử nghiệm làm dấy lên khả năng đây là những phiên bản thương mại chuẩn bị được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Mazda CX-5 mới lộ nhiều phiên bản khác nhau

Trong số những chiếc Mazda CX-5 xuất hiện tại Hà Nội, hai xe màu đỏ và trắng có phần ốp nhựa quanh cản trước, vòm bánh và thân xe màu đen nhám, kết hợp mâm hợp kim 19 inch hai tông màu.

Trong khi đó, mẫu CX-5 từng trưng bày tại TP.HCM sử dụng các chi tiết ốp nhựa màu đen bóng, tạo sự tương phản với màu sơn ngoại thất.

Một chiếc CX-5 màu xám cũng xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm với những khác biệt đáng chú ý. Xe có chi tiết màu cam ở cụm đèn pha, tương tự phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ.

Chi tiết này không xuất hiện trên hai xe màu đỏ, trắng hoặc mẫu từng trưng bày tại TP.HCM. Ngoài ra, chiếc CX-5 màu xám sử dụng ốp nhựa quanh thân xe và bộ mâm màu đen bóng.

Những khác biệt trên cho thấy khả năng chiếc xe màu xám thuộc phiên bản cao cấp hơn hai xe còn lại.

Chiếc Mazda CX-5 có chi tiết màu cam ở cụm đèn pha, dàn nhựa quây quanh xe đen bóng - Ảnh: TA LONG



Đáng chú ý, cả ba chiếc CX-5 đều có camera đặt phía sau kính chắn gió, cho thấy khả năng được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Trước đó, thông tin cấu hình rò rỉ từ đại lý cũng đề cập việc Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam có ADAS trên tất cả phiên bản, kể cả bản tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, Mazda Việt Nam chưa xác nhận danh sách phiên bản và trang bị cụ thể.

Mazda CX-5 thế hệ mới thay đổi những gì?

Mazda CX-5 mới thuộc thế hệ thứ ba, với kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm), chiều dài cơ sở 2.775mm.

So với thế hệ đang bán tại Việt Nam, xe dài hơn 100mm, rộng hơn 15mm, cao hơn 15mm và chiều dài cơ sở tăng 75mm. Kích thước lớn hơn được kỳ vọng cải thiện không gian hàng ghế sau và khoang hành lý.

Về thiết kế, CX-5 mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ Kodo với lưới tản nhiệt viền đen nối liền cụm đèn LED thanh mảnh. Các hốc bánh xe vuông vức và thân xe rộng hơn tạo diện mạo khác biệt so với thế hệ trước.

Mazda CX-5 thế hệ mới từng được trưng bày tại TP.HCM vào tháng 12-2025 - Ảnh: QUỐC MINH

Khoang nội thất cũng được thay đổi đáng kể, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch.

Phần lớn nút bấm vật lý, bao gồm các nút điều chỉnh điều hòa, được lược bỏ và tích hợp vào màn hình cảm ứng.

Một số trang bị đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế trước chỉnh điện 10 hướng và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Về vận hành, Mazda CX-5 thế hệ mới trên thị trường quốc tế có hai lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 2.5L và hệ thống mild-hybrid 2.5L.

Theo thông tin rò rỉ từ đại lý, các phiên bản bán tại Việt Nam có thể sử dụng động cơ xăng 2.5L, không còn tùy chọn 2.0L như thế hệ hiện hành.

Điều này phù hợp với việc Mazda đã loại bỏ động cơ 2.0L khỏi danh mục động cơ của CX-5 thế hệ mới trên thị trường toàn cầu.

Hiện Mazda Việt Nam chưa công bố thời điểm mở bán, giá bán và cấu hình chính thức của CX-5 thế hệ mới.