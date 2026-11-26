Các cửa hàng WiN ON hoạt động liên tục 24h mỗi ngày - Ảnh: DNCC

Ngày 20-11, WinCommerce, công ty thành viên của Tập đoàn Masan, đưa vào vận hành 10 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM. Các cửa hàng hoạt động 24 giờ mỗi ngày, hướng đến phục vụ nhu cầu ăn uống và mua sắm của người dân ở nhiều khung giờ, trong đó có ban đêm.

Cạnh tranh bằng thực đơn và sản phẩm Việt

WiN ON ra mắt trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, trong khi phân khúc cửa hàng tiện lợi có sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế. Theo báo cáo của NielsenIQ, tính đến cuối tháng 3-2026, thị trường ghi nhận khoảng 1.510 điểm bán thuộc các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn, với những thương hiệu như Circle K, GS25, FamilyMart, MINISTOP và 7-Eleven.

Tham gia phân khúc này, WinCommerce định hướng WiN ON là chuỗi cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu Việt, trong đó đồ ăn chế biến sẵn (Ready-to-Eat) được xác định là một trọng tâm kinh doanh.

Bên cạnh các món ăn Á - Âu thường thấy tại cửa hàng tiện lợi, thực đơn của WiN ON có những món quen thuộc với người Việt như bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang. Danh mục thức uống cũng có sự khác biệt theo vùng miền, với trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối tại miền Nam và trà sen cốm non tại miền Bắc.

Theo khảo sát của InsightAsia với 1.236 người tiêu dùng từ 18 đến 45 tuổi tại Hà Nội và TP.HCM, đồ ăn tươi và thực phẩm chế biến sẵn đang trở thành một trong những nhóm sản phẩm thúc đẩy tăng trưởng của kênh cửa hàng tiện lợi. Giá trị giỏ hàng của nhóm khách đến mua đồ ăn dùng ngay (eat-now) cao khoảng 1,6 lần so với giỏ hàng thông thường.

Các cửa hàng WiN ON phục vụ nhu cầu ăn ngay - mua nhanh - tiện mọi lúc của giới trẻ thành thị - Ảnh: DNCC

Ngoài danh mục sản phẩm, WiN ON cũng đầu tư vào thiết kế không gian cửa hàng, hướng đến kết hợp mua sắm, ăn uống và nơi gặp gỡ. Thiết kế được thực hiện với sự tư vấn của Malherbe, đơn vị thiết kế đến từ Pháp, từng hợp tác với các thương hiệu thời trang và hàng xa xỉ quốc tế.

Tuy nhiên, lợi thế mà WiN ON đặt cược không chỉ nằm ở những gì khách hàng nhìn thấy tại cửa hàng, mà còn ở nền tảng phía sau nằm ở nền tảng phía sau: dữ liệu và sự am hiểu người tiêu dùng, năng lực chuỗi cung ứng, kinh nghiệm vận hành bán lẻ quy mô lớn và hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ mà Masan đã xây dựng trong nhiều năm.

Bạn trẻ háo hức check-in khai trương WiN ON. - Ảnh: DNCC

Cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7

Không chỉ thay đổi về danh mục hàng hóa, thói quen mua sắm của người tiêu dùng đô thị cũng đang mở rộng sang những khung giờ muộn. Theo khảo sát của InsightAsia, 31% lượt ghé cửa hàng tiện lợi diễn ra sau 20 giờ. Có 38% người được hỏi cho biết họ ở lại cửa hàng từ 30 phút trở lên.

Những con số này phản ánh nhu cầu sử dụng cửa hàng tiện lợi không chỉ dừng ở việc mua nhanh một số sản phẩm thiết yếu. Với người làm việc theo ca, nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc muộn, sinh viên hay tài xế công nghệ, các điểm bán mở cửa xuyên đêm có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống và mua sắm vào những thời điểm nhiều loại hình dịch vụ khác đã ngừng hoạt động.

Đây cũng là một phần của xu hướng phát triển kinh tế ban đêm tại các đô thị. Trong đó, hệ thống bán lẻ hoạt động 24/7 có thể góp phần bổ sung dịch vụ ăn uống và cung ứng hàng hóa cho người dân. Với mô hình hoạt động xuyên suốt 24 giờ, WiN ON hướng đến phục vụ chính những nhu cầu này ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày.

Cửa hàng mở cửa 24-7, phục vụ khách hàng ở mọi khung giờ trong ngày - Ảnh: DNCC

Nếu được nhân rộng, các cửa hàng tiện lợi 24/7 WiN ON có tiềm năng bổ sung thêm các điểm cung ứng hàng hóa, ăn uống và dịch vụ xuyên đêm, qua đó làm phong phú hơn hạ tầng thương mại phục vụ kinh tế đêm tại các đô thị Việt Nam.