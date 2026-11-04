Lớp 10 tại Nam Úc Scotch AGS: Xây dựng tương lai học sinh 2026

Học sinh Nam Úc Scotch AGS theo học lộ trình AGS Talent trên nền tảng chương trình Tú tài Úc SACE - Ảnh: NTCC

Tìm thế mạnh và định hướng ngành từ lớp 10

Đại diện Trường Nam Úc Scotch AGS cho biết, trong năm học 2026-2027, nhà trường đặc biệt chú trọng cột mốc lớp 10. Đây là giai đoạn học sinh xây nền tảng trong chương trình Tú tài Úc SACE, đồng thời bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về khả năng, sở thích và hướng học sau phổ thông.

Từ học kỳ 2 lớp 10, học sinh được định hướng theo bốn nhóm gồm Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Sức khỏe, Kinh doanh và Khoa học Xã hội, Thiết kế và Truyền thông. Nhà trường mong muốn tạo ra khoảng thời gian đủ dài để các em tìm hiểu, thử sức và hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa năng lực với yêu cầu của từng ngành học.

Song song với định hướng chung, ngay từ lớp 10, học sinh có thể bắt đầu lộ trình AGS Talent dành cho các bạn có năng lực học thuật cao và động lực học tập rõ ràng.

Lộ trình được thiết kế trong ba năm, dự kiến dành khoảng 2,5 năm cho chương trình Tú tài Úc SACE. Nửa năm cuối có thể dùng để chuẩn bị hồ sơ đại học, học bổng hoặc những kỹ năng thiết yếu khác.

Trong chương trình này, công nghệ số được đưa vào lộ trình để học sinh làm quen với dữ liệu, công cụ số trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Tư duy kinh doanh cũng được chú trọng qua các nội dung nền tảng như quản trị, marketing, kế toán và kinh tế học.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, cách học khơi dưỡng nội lực cũng được phối hợp với nhiều cách dạy và học tiên tiến tại trường như hoạt động theo dự án, lớp học đảo ngược và kỹ năng tự học mà Nam Úc Scotch AGS sẽ đẩy mạnh trong năm học này.

Ví dụ, trong lớp học đảo ngược, một phần kiến thức được chuẩn bị trước, thời gian trên lớp dành nhiều hơn cho trao đổi, đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề. Với học theo dự án, học sinh phải tự tìm thông tin, lựa chọn cách làm, trình bày kết quả rồi sửa sau phản hồi.

"Một lựa chọn sẽ có cơ sở hơn nếu các em đã tìm hiểu ngành, đã làm một dự án, đã nhìn thấy mình hứng thú ở đâu và còn thiếu điều gì", đại diện nhà trường chia sẻ.

Từ đó, học sinh sẽ có được sự trưởng thành mạnh mẽ về kiến thức, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho mình từ sớm.

C huẩn bị sớm cho những lựa chọn dài hơn

Tại Nam Úc Scotch AGS, mỗi học sinh sẽ được khơi dưỡng nội lực đúng với những thế mạnh của mình - Ảnh: NTCC

Trong năm học 2026-2027, Trường Nam Úc Scotch AGS sẽ giới thiệu triết lý giáo dục "The Rising Lion - Sư tử trỗi dậy". TS Douglas Foster - Chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS - tin rằng bên trong mỗi học sinh đều có một "Rising Lion" đang chờ được đánh thức.

"Một chú sư tử trỗi dậy không có nghĩa là phải to lớn nhất. Đó là câu chuyện về con người các em lựa chọn trở thành", TS Douglas Foster chia sẻ.

Với ông, một "Rising Lion" có thể bắt đầu từ những việc rất gần: dám thử dù còn sợ thất bại, tự đứng lên sau vấp ngã, biết nhận lỗi hoặc tiếp tục bước thêm một bước lúc bản thân muốn bỏ cuộc.

Ngay từ đầu năm học, hoạt động "Hear my ROAR" đã để học sinh tự viết ra mục tiêu, thử thách hoặc phiên bản bản thân mà các em muốn hướng tới. Một mục tiêu học tập, một kỹ năng mới hay quyết định thử điều từng e ngại đều có thể trở thành điểm bắt đầu.

Đại diện Đại học Melbourne gặp gỡ học sinh Nam Úc Scotch AGS trong hoạt động UniPrep - Ảnh: NTCC

Cùng với triết lý này, trước sự phát triển mạnh mẽ của AI, nhà trường sẽ tập trung trang bị cho học sinh những năng lực lõi, theo mô hình 6Q gồm: IQ (Chỉ số thông minh), EQ (Chỉ số cảm xúc), PQ (Chỉ số thể chất), AQ (Chỉ số vượt khó), DQ (Chỉ số công nghệ), SQ (Chỉ số sống có mục tiêu).

Song song đó, Nam Úc Scotch AGS tiếp tục đẩy mạnh hoạt động UniPrep, chương trình hướng nghiệp và chuẩn bị đại học cho học sinh lớp 9-12. Học sinh được tìm hiểu ngành nghề, tham gia hoạt động trải nghiệm, gặp gỡ đại diện đại học và dần nhận biết yêu cầu của con đường mình muốn theo đuổi.

Đại diện nhà trường cho rằng việc chuẩn bị sớm giúp học sinh có thêm thời gian điều chỉnh. Một em có thể đổi hướng sau trải nghiệm thực tế, nhận ra ngành từng quan tâm chưa phù hợp hoặc phát hiện một khả năng trước đó mình chưa nghĩ tới. Quá trình ấy được xem là một phần của quá trình trưởng thành.