Lịch trực tiếp giao hữu quốc tế: Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Người hâm mộ có thể theo dõi cuộc so tài của tuyển Việt Nam trên VTV, FPT Play và TV360. Báo Tuổi Trẻ cũng trực tuyến trận đấu này, mời bạn đọc đón theo dõi.

Đây là trận cuối cùng của giải giao hữu Casper Cup 2026, có ba đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng.

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc.

Tuy nhiên, thầy trò ông Kim Sang Sik đang đứng sau Kyrgyzstan do kém hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3).

Điều này khiến tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Ngược lại, một kết quả hòa đủ giúp đại diện Trung Á giữ vị trí dẫn đầu.

Áp lực tìm bàn thắng vì thế sẽ đặt ra thử thách với Đình Bắc và các đồng đội.

Kyrgyzstan cho thấy sức mạnh khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-0 tối 14-11. Zhyrgalbek, Joel Kojo và Akmatov lần lượt ghi bàn trong trận đấu đội bóng Trung Á.

Trước cuộc đối đầu, HLV Urmat Abdukaimov đánh giá cao đội chủ nhà, đặc biệt dành sự chú ý cho Đình Bắc. Tiền đạo này được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn sau khi ghi bàn ở trận ra quân.

Ngoài mục tiêu giành chiến thắng, trận đấu còn giúp HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm nhân sự và đánh giá khả năng vận hành lối chơi trước đối thủ mạnh hơn.

Đây cũng là mục tiêu quan trọng của đợt tập trung tháng 11, trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027. Dù vậy Asian Cup đã bị lùi thời điểm tổ chức từ tháng 1 sang tháng 12-2027 vì những bất ổn tại Saudi Arabia - chủ nhà của giải đấu.