Lịch trực tiếp AFC Champions League Elite: Công An Hà Nội chạm trán ‘ông lớn’ Nhật Bản - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Vissel Kobe là đối thủ Nhật Bản thứ tư của Công An Hà Nội ở cúp châu Á mùa này. Trong ba lần chạm trán trước, thầy trò HLV Alexandre Polking chỉ ghi một bàn và giành được một điểm: thua Gamba Osaka 1-4, thua Kashima Antlers 0-1 và hòa Kyoto Sanga 0-0.

Chiến thắng duy nhất của đại diện Việt Nam đến ở chuyến làm khách trên sân Shanghai Port (Trung Quốc), với tỉ số 3-2.

Sau bốn lượt trận, Công An Hà Nội đứng thứ 11 trong số 16 đội khu vực phía Đông với 4 điểm, kém đội xếp thứ 8 Jeonbuk Hyundai Motors 3 điểm.

Trong khi đó, Vissel Kobe là đội duy nhất toàn thắng ở khu vực này. Đại diện Nhật Bản ghi 8 bàn, thủng lưới 3 lần và dẫn đầu với 12 điểm, hơn đội nhì bảng Kashima Antlers 2 điểm.

Ở buổi họp báo ngày 23-11, HLV Polking cho biết ông đặt mục tiêu giành chiến thắng. Nhà cầm quân của Công An Hà Nội đánh giá tích cực màn trình diễn của các học trò khi tiếp Kashima Antlers và Kyoto Sanga.

Tuy nhiên, sau hai trận sân nhà ấy, đội bóng của ông vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên tại Hàng Đẫy ở AFC Champions League Elite mùa này.

Sau trận gặp Vissel Kobe, Công An Hà Nội sẽ sang Nhật Bản làm khách của Kashiwa Reysol ngày 1-12. Kashiwa đang xếp thứ tư khu vực phía Đông với 7 điểm.