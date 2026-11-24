Lều gắn nóc xe giờ đây không chỉ còn là một chỗ ngủ - Ảnh: Dometic

Những chiếc lều gắn trên nóc ô tô thường được thiết kế chủ yếu để ngủ qua đêm, giúp người dùng không phải dựng lều trực tiếp trên mặt đất. Tuy nhiên, hãng Dometic của Thụy Điển muốn mở rộng công năng của loại phụ kiện này bằng mẫu Out-Post, có thể biến xe ô tô thành nhà di động thực thụ chứ không chỉ đơn thuần là một chỗ ngủ.

Out-Post thuộc dòng lều nóc ô tô Out-Series mới, được Dometic giới thiệu tại triển lãm Caravan Salon 2026 ở Düsseldorf (Đức). Đây là mẫu lớn nhất trong ba sản phẩm của dòng Out-Series, hướng đến những gia đình thường xuyên đi du lịch hoặc cắm trại bằng ô tô.

Không chỉ đơn giản là phòng ngủ

Trước đây, lều trên nóc ô tô thường chỉ sử dụng khi có nhu cầu nghỉ ngơi - Ảnh: Dometic

Điểm khác biệt của Out-Post nằm ở cách bố trí nội thất. Thay vì chỉ có một tấm nệm trải kín sàn như lều thông thường, sản phẩm được thiết kế để người dùng có thể ngồi nghỉ, ăn uống, làm việc và sinh hoạt bên trong vào ban ngày.

Dometic Out-Post sử dụng kết cấu khung kim loại kết hợp vải bạt chống chịu thời tiết. Khi dựng lên, lều tạo thành một không gian đủ chỗ ngủ cho bốn người, với lối ra vào thông qua thang xếp gắn bên hông ô tô.

Bên trong, hệ thống nệm và ghế ngồi được thiết kế có thể chuyển đổi công năng. Ban đêm, người dùng có chỗ nằm ngủ với nệm mút dày 6cm. Ban ngày, một phần nệm có thể điều chỉnh để tạo thành khu vực ngồi nghỉ.

Một chiếc bàn có thể cất gọn cũng được tích hợp để phục vụ nhu cầu ăn uống, đọc sách hoặc làm việc. Nhờ đó, người sử dụng không nhất thiết phải xuống mặt đất mỗi khi muốn sinh hoạt ngoài thời gian ngủ.

Đáng chú ý, Out-Post có tùy chọn vách ngăn giúp chia không gian bên trong thành hai khu vực riêng biệt. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, khi cha mẹ và con cái có thể sử dụng những không gian tách biệt trong cùng một chiếc lều.

Nhưng với thiết kế này, người dùng có thể ở trong lều cả ngày mà không thấy nhàm chán - Ảnh: Dometic

Mỗi khu vực còn có hệ thống đèn riêng, giúp người sử dụng có thể đọc sách hoặc nghỉ ngơi mà ít ảnh hưởng đến những người còn lại.

Không gian bên trong được lấy sáng bằng hệ thống cửa sổ bố trí xung quanh và cửa sổ trời lớn trên nóc. Ban ngày, người dùng có thể ngắm cảnh từ trên cao, trong khi ban đêm có thể quan sát bầu trời qua phần cửa sổ phía trên.

Dometic cũng bố trí đèn chiếu sáng xung quanh, đèn đọc sách và cổng sạc thiết bị điện tử. Nguồn điện được cung cấp thông qua bộ pin dự phòng tương thích, đặt tại vị trí riêng trong lều.

Giá bán của dòng này không có nhiều khác biệt với các dạng lều tương tự khác. Ở Việt Nam, lều phổ thông cũng đã có giá từ khoảng 20 - 40 triệu đồng, loại cao cấp có thể lên tới cả trăm triệu đồng - Ảnh: Dometic

Một chi tiết đáng chú ý khác là đèn trên thang leo, có cảm biến hỗ trợ chiếu sáng khi người dùng lên xuống vào ban đêm.

Dòng lều Out-Series còn có các ngăn chứa đồ, vị trí để vật dụng cá nhân và phụ kiện giúp việc dựng lều thuận tiện hơn.

Dometic cho biết dòng Out-Series gồm ba sản phẩm là Out-Sider, Out-Look và Out-Post. Trong đó, Out-Sider hướng đến những chuyến đi ngắn của cá nhân hoặc cặp đôi, Out-Look tập trung vào không gian mở để ngắm cảnh, còn Out-Post được thiết kế cho gia đình 4 người. Theo kế hoạch, cả ba mẫu sẽ được đưa ra thị trường châu Âu từ tháng 3-2027, thông qua website và mạng lưới đại lý của Dometic. Giá khởi điểm là 1.799 euro, tương đương 51 triệu đồng.

Tại Việt Nam, cắm trại bằng ô tô ngày càng được một bộ phận người dùng quan tâm, đặc biệt là những người sở hữu SUV và xe bán tải - Ảnh: Dometic