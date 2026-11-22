Thiết kế nhà di động nhỏ gọn gây chú ý - Ảnh: Yu-Chang Wu

Huuselox là ý tưởng xe đạp ba bánh kết hợp nhà di động, do nhà thiết kế Yu-Chang Wu phát triển trong luận văn tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Hannover (Đức) năm 2022. Sau bốn năm, thiết kế này được ghi nhận tại Giải thưởng Thiết kế Sản phẩm châu Âu (EPDA) 2026.

Chiếc xe bình thường sẽ rất nhỏ gọn - Ảnh: Yu-Chang Wu

Điểm đặc biệt nhất nằm ở cơ cấu mở rộng phía sau. Thay vì sử dụng các tấm vách cứng trượt ra ngoài như trên nhiều mẫu xe cắm trại truyền thống, Huuselox áp dụng thiết kế gấp nếp tương tự đàn accordion, máy ảnh ống xếp hoặc nghệ thuật gấp giấy origami.

Khi thu gọn, Huuselox có hình dáng giống một chiếc xe siêu nhỏ với thân dạng giọt nước, khoang lái khép kín, kính chắn gió bao quanh và hệ thống đèn phía trước. Phần đuôi xe được tích hợp vào thân, giúp tổng thể gọn gàng khi di chuyển.

Tuy nhiên, khi dừng đỗ, lớp vỏ màu cam và trắng phía sau có thể bung ra thành nhiều nếp gấp, tạo nên một không gian có mái che. Cơ cấu này cho phép xe mở rộng diện tích sử dụng mà không cần lắp đặt thêm lều hoặc mái hiên riêng biệt.

Nhưng khi bung lụa sẽ thành một không gian ở khá rộng rãi - Ảnh: Yu-Chang Wu

Bên dưới lớp vỏ mở rộng là khu vực nấu nướng với bếp, mặt bàn gập và nơi bố trí dụng cụ nhà bếp. Nhờ đó, người dùng có thể chuẩn bị bữa ăn ngay tại điểm cắm trại mà không phải mang theo một bộ bếp dã ngoại độc lập.

Ngoài ra, cửa cabin cũng có thể nâng lên phía trên, giúp người sử dụng tiếp cận không gian bên trong dễ dàng hơn.

Không chỉ có khu bếp phía sau, Huuselox còn được bố trí không gian nghỉ ngơi và sinh hoạt ngay trong thân xe.

Khoang lái có ghế ngả lưng với tựa đầu cao. Phía sau là một giường ngủ nhỏ dành cho một người, được bố trí gọn trong phần thân xe.

Không gian ngủ sử dụng lớp lót màu cam với các đường gân, tạo sự đồng bộ với lớp vỏ gấp nếp bên ngoài. Cách bố trí này hướng đến việc cung cấp nơi nghỉ ngơi riêng tư, không cần dựng lều khi đến điểm cắm trại.

Nội thất sẽ đơn giản, thực dụng với không gian ngủ, bếp. Với một nhà di động như thế này thì khó có thể bố trí nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng người dùng có thể tích hợp toilet di động, vòi tắm sen ngoài trời - Ảnh: Yu-Chang Wu

Bên cạnh giường ngủ, nhà thiết kế còn tích hợp một khay gập và màn hình. Những trang bị này cho phép người sử dụng thực hiện các công việc đơn giản hoặc giải trí trong thời gian nghỉ ngơi.

Một chiếc bàn thứ hai có mặt bằng gỗ được gắn trên tay đỡ có khớp nối. Khi cần, bàn có thể xoay hoặc gập về gần ghế trước để phục vụ việc ăn uống.