Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 3, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt

Dù diện tích sinh hoạt chỉ 2,6m², nhà nổi Tinytanic vẫn có giường ngủ, bếp nấu, tủ lạnh và hệ thống điện năng lượng mặt trời.
YouTuber người Mỹ David Rule vừa hoàn thành chuyến đi đầu tiên bằng Tinytanic, chiếc nhà nổi tự chế được anh giới thiệu là nhỏ nhất thế giới. Với chiều dài 2,4m và chiều rộng khoảng 1,07m, công trình có diện tích sinh hoạt chỉ 2,6m² nhưng vẫn đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người sử dụng.
Thay vì sử dụng thân thuyền chèo như Fowler, David chọn kết cấu phao nổi làm nền tảng. Phía trên là sàn gỗ tuyết tùng, nơi anh dựng phần nhà. Để giảm trọng lượng, vật liệu chế tạo chủ yếu gồm gỗ tuyết tùng, gỗ thông và ván ép. Phần mái được phủ cao su lỏng kết hợp tấm nhôm để chống chịu thời tiết.
Dù kích thước hạn chế, chiếc nhà nổi vẫn được hoàn thiện với hai tông màu gỗ, tạo nên không gian nội thất khá gọn gàng.
Giường ngủ đủ cho một người.
Để bảo đảm thông gió, David bố trí một tấm vải bạt có khóa kéo làm vách phía sau, có thể mở khi cần. Cabin còn có quạt 12V và cửa thông gió nhỏ. Gần lối vào là bảng điều khiển gồm thiết bị theo dõi pin, cổng USB và công tắc quạt.
Dù không hướng đến tốc độ, hiệu suất hay sự thoải mái như những nhà nổi thông thường, Tinytanic đã chứng minh một không gian sinh hoạt chỉ 2,6m² vẫn có thể tích hợp những tiện nghi thiết yếu và hoạt động trên mặt nước.
Với David Rule, thành công lớn nhất của dự án không nằm ở việc thiết lập kỷ lục, mà là biến ý tưởng về một nhà nổi siêu nhỏ thành sản phẩm có thể sử dụng thực tế.
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