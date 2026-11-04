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Xe

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 3, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt

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THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Dù diện tích sinh hoạt chỉ 2,6m², nhà nổi Tinytanic vẫn có giường ngủ, bếp nấu, tủ lạnh và hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 1.

Nhà nổi nhỏ nhất thế giới đã hạ thủy thành công.

YouTuber người Mỹ David Rule vừa hoàn thành chuyến đi đầu tiên bằng Tinytanic, chiếc nhà nổi tự chế được anh giới thiệu là nhỏ nhất thế giới. Với chiều dài 2,4m và chiều rộng khoảng 1,07m, công trình có diện tích sinh hoạt chỉ 2,6m² nhưng vẫn đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người sử dụng.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 2.

Trong chuyến thử nghiệm, Tinytanic di chuyển quãng đường khoảng 19km trên sông Pend Oreille, bang Washington (Mỹ), từ Metaline Falls đến khu vực thác Peewee cao 71m. Đây cũng là lần đầu tiên khả năng nổi và vận hành của Tinytanic được kiểm chứng sau khi hoàn thiện. Dù tốc độ di chuyển khá chậm, chiếc thuyền vẫn duy trì được sự ổn định trên mặt nước.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 3.

David Rule là YouTuber chuyên thực hiện các dự án tự chế, đặc biệt là những ngôi nhà di động có kích thước siêu nhỏ. Ý tưởng làm Tinytanic xuất phát từ một chiếc nhà nổi của Zach Fowler, được giới thiệu có diện tích sinh hoạt khoảng 3,2m².

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 4.

David muốn tạo ra một sản phẩm nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được những chức năng thiết yếu. Kết quả là Tinytanic có diện tích chỉ 2,6m². Để dễ hình dung, "diện tích mặt sàn" của chiếc VinFast VF 3 là 5,36m² (dựa trên kích thước tổng thể dài 3.190mm và rộng 1.679mm). Như vậy, Tinytanic chỉ nhỏ bằng một nửa chiếc ô tô điện mini này.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 5.
Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 6.
Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 7.

Thay vì sử dụng thân thuyền chèo như Fowler, David chọn kết cấu phao nổi làm nền tảng. Phía trên là sàn gỗ tuyết tùng, nơi anh dựng phần nhà. Để giảm trọng lượng, vật liệu chế tạo chủ yếu gồm gỗ tuyết tùng, gỗ thông và ván ép. Phần mái được phủ cao su lỏng kết hợp tấm nhôm để chống chịu thời tiết.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 8.

Tinytanic có các cửa sổ tròn bằng polycarbonate ở hai bên và một cửa sổ lớn phía trước, giúp tăng tầm nhìn cũng như tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 9.
Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 10.

Dù kích thước hạn chế, chiếc nhà nổi vẫn được hoàn thiện với hai tông màu gỗ, tạo nên không gian nội thất khá gọn gàng.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 11.

Bên trong Tinytanic, David chia không gian thành hai khu vực chính gồm giường ngủ và bếp. Do chiều cao cabin chỉ khoảng 106cm, người sử dụng không thể đứng thẳng mà chỉ có thể ngồi bên trong.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 12.

Khu bếp được thiết kế với mặt bàn gồm ba phần, tích hợp bồn rửa, bếp gas butane một đầu đốt có thể tháo rời và tủ lạnh mini sử dụng điện 12V.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 13.

Bồn rửa được trang bị máy bơm 12V, có khả năng hút nước trực tiếp từ sông hoặc hồ rồi đưa qua bộ lọc. Nước thải sau khi sử dụng được thu gom vào một bình chứa bên dưới bồn rửa. Bình chứa này thực chất là một can nước trái cây đã qua sử dụng. David thừa nhận khu bếp không phù hợp để chế biến những món ăn cầu kỳ nhưng đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản trong chuyến đi 3 ngày.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 14.
Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 15.
Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 16.

Giường ngủ đủ cho một người.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 17.

Ngoài khu vực ngủ và nấu ăn, Tinytanic còn có ngăn chứa các thiết bị điện, bao gồm pin lithium hàng hải dung lượng 100 Ah và bộ điều khiển sạc.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 18.
Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 19.

Để bảo đảm thông gió, David bố trí một tấm vải bạt có khóa kéo làm vách phía sau, có thể mở khi cần. Cabin còn có quạt 12V và cửa thông gió nhỏ. Gần lối vào là bảng điều khiển gồm thiết bị theo dõi pin, cổng USB và công tắc quạt.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 20.

Đáng chú ý, Tinytanic sử dụng hai tấm pin năng lượng mặt trời công suất 100W mỗi tấm đặt trên mái. Hệ thống này cung cấp điện cho động cơ và các thiết bị trong cabin, ngoại trừ bếp gas.

Nhà nổi di động nhỏ nhất thế giới: Chỉ bằng nửa VinFast VF 2, vẫn đủ tiện nghi, không lo ngập lụt - Ảnh 21.

Chiếc thuyền được trang bị động cơ điện Minn Kota dành cho thuyền câu, lắp phía sau thông qua bộ giá đỡ bằng gỗ tự chế. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai của chuyến đi, David gặp khó khăn khi dung lượng pin xuống thấp, buộc phải hạn chế sử dụng động cơ để tiết kiệm năng lượng. Dù vậy, theo David, Tinytanic di chuyển rất chậm nhưng có độ ổn định tốt hơn dự kiến.

Dù không hướng đến tốc độ, hiệu suất hay sự thoải mái như những nhà nổi thông thường, Tinytanic đã chứng minh một không gian sinh hoạt chỉ 2,6m² vẫn có thể tích hợp những tiện nghi thiết yếu và hoạt động trên mặt nước.

Với David Rule, thành công lớn nhất của dự án không nằm ở việc thiết lập kỷ lục, mà là biến ý tưởng về một nhà nổi siêu nhỏ thành sản phẩm có thể sử dụng thực tế.

Ảnh: YouTube/David Rule

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THANH LINH
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    Chủ đề: nhà thuyền Nhà nổi ngập lụt nhà di động tự chế Nhà di động

    Dòng sự kiện: Motorhome - Nhà di động

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