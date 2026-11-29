Công an TP Huế làm việc bà L. về hành vi 'bóc phốt', xúc phạm uy tín, danh dự người khác trên mạng xã hội - Ảnh: Công an TP Huế

Ngày 29-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.C.L. (34 tuổi, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự người khác trên mạng xã hội.

Trước đó ngày 31-10, chủ một cơ sở spa tại TP Huế phát hiện tài khoản Facebook đăng bài trong các hội, nhóm như "Hội Spa Huế", "Sinh viên Đại học Huế" với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự và hình ảnh cá nhân cũng như cơ sở kinh doanh của mình.

Sau đó, chủ cơ sở đã gửi đơn trình báo đến Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế.

Qua xác minh, công an xác định người đứng sau tài khoản Facebook nói trên là bà N.T.C.L..

Theo trình bày của bà L., ngày 27-10 bà đến cơ sở spa X để lấy nhân mụn và mua một sản phẩm trị mụn. Sau khi sử dụng, da bị ngứa, đỏ nên bà đến khám tại bác sĩ da liễu.

Hai bên sau đó trao đổi về việc bồi thường nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Bức xúc, bà L. đăng bài "bóc phốt" lên mạng xã hội, kèm hình ảnh trang Facebook cá nhân của chủ spa và tin nhắn trao đổi giữa hai bên.

Dù đã gỡ bài viết, bà L. tiếp tục đăng một bài khác có nội dung đe dọa chủ cơ sở spa.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế khuyến cáo khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm, người dân nên phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền như UBND phường, xã, cơ quan công an, Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoặc thông qua ứng dụng Hue-S để được giải quyết theo quy định. Người dân không nên tự ý đăng tải thông tin xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng cần tư vấn trung thực về sản phẩm, dịch vụ và thiện chí giải quyết phản ánh của khách hàng.