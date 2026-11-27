Khi nhịp đèn đếm ngược chỉ còn 3 giây, tài xế đã tăng ga vượt lên, đi qua nút giao - Ảnh: C08

Ngày 27-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về kết quả xử lý tài xế trong đoạn clip vi phạm tín hiệu đèn giao thông.

Theo đoạn clip ghi lại, ô tô con biển số 36A-165.XX dừng đèn đỏ tại đoạn giao giữa quốc lộ 47C - quốc lộ 47B (xã Thọ Long, Thanh Hóa).

Chiếc xe dừng trước vạch khi nhịp đèn đỏ chỉ ở mức 25 giây. Sau thời gian chờ đợi, khi thời gian đếm ngược chỉ còn 3 giây, tài xế lại tăng ga vượt lên, đi qua nút giao.

Chiếc xe dừng trước vạch khi nhịp đèn đỏ chỉ ở mức 25 giây - Ảnh: C08

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, xử lý. Cảnh sát xác định sự việc xảy ra lúc 14h32 ngày 26-11 tại Km33+600 quốc lộ 47C.

Tài xế là ông Đ.N.T. điều khiển ô tô biển số 36A-165.XX có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Tại buổi làm việc, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông cho hay nam tài xế bị lập biên bản với mức phạt tiền theo quy định là 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định khi đèn đỏ, tài xế phải dừng xe chấp hành hiệu lệnh.

"Đừng vì một phút vội vàng mà phải trả giá bằng cả tiền phạt và điểm giấy phép lái xe", đại diện đơn vị này cho biết.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng ứng dụng VNeTraffic để phản ánh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.