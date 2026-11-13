Tạm giữ người quản lý loạt fanpage chuyên ‘bóc phốt’ ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng liên quan việc sử dụng hàng loạt fanpage đăng bài "bóc phốt" gây sức ép, cưỡng đoạt tiền - Ảnh: Công an TP Hải Phòng



Ngày 13-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (35 tuổi, trú phường Gia Viên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật Hình sự liên quan việc sử dụng loạt fanpage chuyên "bóc phốt" nhằm gây sức ép, chiếm đoạt tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2-2025, Hoàng sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân để quản lý, đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Người này liên kết quản trị 25 fanpage, trong đó có 7 fanpage mang tên "Cấm Xoá Bài", 5 fanpage "Thằng Rách Việc", 2 fanpage "Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" cùng nhiều trang khác.

Các tài khoản, fanpage trên còn tham gia quản trị 3 hội nhóm Facebook gồm "Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng", "Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" và "Báo Chốt Hải Phòng".

Cơ quan công an xác định Hoàng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, fanpage và hội nhóm này để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác.

Việc sử dụng nhiều tài khoản, fanpage khác nhau được xác định nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh cũng cho thấy một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định khoảng trên 100 triệu đồng.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những trang, tài khoản nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, Hải Phòng) hoặc liên hệ Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, qua số điện thoại 0904.127.567 để phối hợp điều tra.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân, tổ chức liên quan.