NSND Lệ Thủy sẽ ca bài Cô gái bán sầu riêng trong tối 21-11 mừng khánh thành Khu lưu niệm NSND Viễn Châu - Ảnh: LINH ĐOAN

Đông đảo nghệ sĩ cải lương tài danh xem ông Viễn Châu là người thầy, người cha sẽ hát mừng trong ngày quan trọng này.

Lệ Thủy, Minh Vương tri ân soạn giả Viễn Châu

Chương trình mang tên Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn do Nhà hát Trần Hữu Trang thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Đêm diễn được thực hiện trong đợt cao điểm các hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nên càng thêm phần ý nghĩa.

Công trình văn hóa - du lịch, Khu lưu niệm soạn giả - NSND Viễn Châu là mong ước, chờ đợi của lãnh đạo, nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu mến "Ông vua vọng cổ" suốt hai năm qua.

Xây dựng khu lưu niệm ngay trên quê hương Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) ắt hẳn sẽ khiến ông Viễn Châu vui lòng nơi miền xa. Bởi khi còn sống, lúc nào ông cũng đau đáu nhớ về vùng đất thân thương đó.

NSND Lệ Thủy, người xem ông Viễn Châu như người cha, người thầy, luôn tích cực trong việc vận động xây dựng khu lưu niệm NSND Viễn Châu, bảo rằng bà cảm thấy hạnh phúc khi có một nơi chốn để người làm nghề, khán giả, du khách đến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tri ân đóng góp to lớn của ông với nghệ thuật cải lương.

NSND Minh Vương ca bài Sầu vương ý nhạc nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu - Ảnh: LINH ĐOAN

Hơn nửa thế kỷ, sáng tác của Viễn Châu vẫn chinh phục khán giả

Tối 21-11, một trời sao nghệ sĩ cải lương sẽ về Vĩnh Long để hát mừng sự kiện quan trọng của người soạn giả, danh cầm tài ba Viễn Châu.

Có thể kể ra như các nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuấn, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Mỹ Hằng, Phượng Hằng, Lê Tứ, Võ Thành Phê, Lê Hồng Thắm, Hà Như, Quỳnh Hương, Thu Vân, Nguyễn Văn Khởi, Minh Trường, Nhã Thi, Điền Trung, Thanh Toàn, Phương Cẩm Ngọc…

Bên cạnh trình diễn các tác phẩm nổi tiếng của Viễn Châu suốt hơn nửa thế kỷ, những nghệ sĩ kỳ cựu sẽ tâm tình, kể câu chuyện xúc động mà họ nhớ mãi về ông Viễn Châu.

Lệ Thủy là người đầu tiên soạn giả Viễn Châu tin tưởng giao thâu bài Chàng là ai? (nhạc Nguyễn Hữu Thiết) vào những năm đầu 1960 để mở đầu sáng tạo tân cổ giao duyên mà ông khai phá.

Lần này, bà hát cho bà con nghe bài Cô gái bán sầu riêng được khán giả mê mệt mấy chục năm qua. Nghệ sĩ Minh Vương thì ca lại bài Sầu vương ý nhạc, còn danh ca Thanh Tuấn tha thiết trong bài Bông ô môi.

NSND Thanh Nam thể hiện bài vọng cổ hài Ông Trượng tiên bửu của ông Viễn Châu - Ảnh: LINH ĐOAN

Có thể nói, sáng tác của ông Viễn Châu thân thương tới mức khi nghệ sĩ ca trên sân khấu, dưới khán phòng khán giả có thể lẩm nhẩm hát theo không sót chữ nào.

Nào là Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Hàn Mặc Tử, Ông Trượng tiên bửu, rồi Lá trầu xanh, Tình anh bán chiếu, Tiếng chày trên sóc Bom Bo…

Một lần nữa, những sáng tác đi cùng thời gian đó lại được vang lên ở không gian mà mọi người trân trọng tưởng nhớ đến ông. Ý nghĩa lắm thay!