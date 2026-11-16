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Danh ca Minh Cảnh tặng trang phục Võ Đông Sơ để giã từ sân khấu

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Bích Hạnh cho Tuổi Trẻ biết bà nhận từ tay nghệ sĩ Minh Cảnh hai kỷ vật gắn bó cuộc đời đi hát của ông. Những món quà này ông dành tặng cho một đơn vị ở Cần Thơ lưu giữ lại khi nói lời giã biệt sân khấu.

Danh ca Minh Cảnh tặng trang phục Võ Đông Sơ để giã từ sân khấu - Ảnh 1.

Danh ca Minh Cảnh và đôi giày ông mang trong live show giã từ sân khấu tối 7-11 tại Nhà hát Bến Thành. Giờ ông trao tặng lại khi từ biệt sàn diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong những kỷ vật đó có trang phục nhân vật Võ Đông Sơn rất nổi tiếng của ông Minh Cảnh.

Minh Cảnh và món quà gởi lại

Nghệ sĩ Bích Hạnh nói với Tuổi Trẻ bà là em người vợ đầu tiên của Minh Cảnh, nghệ sĩ Kiều My. Bà Kiều My mất cũng đã hơn 40 năm.

"Khán giả chắc ai cũng biết anh Minh Cảnh nổi tiếng với bài tân cổ Võ Đông Sơn vào khoảng năm 1964. Bộ trang phục Võ Đông Sơ anh gởi tặng được may tại Mỹ và anh cũng sử dụng nó đi hát bài này nhiều lần.

Trong dịp về nước để nói lời giã biệt sân khấu, anh Minh Cảnh có nhã ý gởi vài món quà tặng lại cho một đơn vị ở Cần Thơ. Tôi cũng đã thay anh trao lại cho họ rồi nhưng không nhớ rõ tên nơi đó" - bà Bích Hạnh nói.

Danh ca Minh Cảnh tặng trang phục Võ Đông Sơ để giã từ sân khấu - Ảnh 2.

Đêm live show, ông Minh Cảnh chỉ hát hai tiết mục cùng NSND Minh Vương và NSND Trọng Hữu. Trong ảnh, ông hát bài Quán nửa khuya cùng nghệ sĩ Trọng Hữu - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngoài bộ trang phục nhân vật Võ Đông Sơ, bà Bích Hạnh cũng nhận từ ông Minh Cảnh đôi giày ông mang trong live show Minh Cảnh giã từ sân khấu tối 7-11 tại Nhà hát Bến Thành.

Trong đêm diễn đó ông Minh Cảnh chỉ hát hai tiết mục cùng NSND Minh Vương (bài Tình nước) và NSND Trọng Hữu (bài Quán nửa khuya).

Hai món quà tặng lại với ông Minh Cảnh là những kỷ niệm đẹp để ông nói lời chia tay khán giả, khép lại hành trình 65 năm nghiệp hát của một nghệ sĩ rất xứng đáng được gọi là danh ca.

Danh ca Minh Cảnh tặng trang phục Võ Đông Sơ để giã từ sân khấu - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bích Hạnh và Võ Minh Lâm song ca bài Ly rượu đoàn viên - Ảnh: LINH ĐOAN

Người em vợ một thời nổi tiếng của Minh Cảnh

Trong live show giã từ sân khấu của Minh Cảnh, bà Bích Hạnh cũng có tham gia một tiết mục song ca cổ cùng nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm. Hai cô cháu họ đã hát bài Ly rượu đoàn viên (tác giả: Thu An), thể hiện tình mẹ con.

NSND Thanh Điền cho Tuổi Trẻ biết bà Bích Hạnh và Thanh Kim Huệ từng là đôi bạn thân. Bà Bích Hạnh theo đoàn hát từ thời 11 tuổi. Bà đã từng hoạt động rất sôi nổi ở đại bang Kim Chung. Thanh Điền kể lúc đó ông và bà Bích Hạnh thường đóng cặp với nhau, những dạng vai hài mùi.

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Soạn giả Hoàng Song Việt thì nhớ bà Bích Hạnh có giọng ca mượt mà, lãng mạn nên bà rất được các hãng băng đĩa chú ý.

Theo bà Bích Hạnh, chính nghệ sĩ Mỹ Châu đã giới thiệu bà đi thâu đĩa và từ đó là giọng ca quen thuộc của khán giả mộ điệu cải lương gần xa.

Khoảng năm 1978, 1979 bà Hạnh rời thành phố đi hát ở tỉnh suốt 19 năm để kiếm tiền nuôi gia đình. Bởi vậy, bà đã có thời gian gián đoạn khá lâu ở sàn diễn thành phố.

Trong live show giã từ sân khấu của danh ca Minh Cảnh dù chỉ xuất hiện một tiết mục nhưng nhiều khán giả vẫn nhớ và trầm trồ với giọng hát còn nhiều đường nét gây thương nhớ ngày xưa của bà Bích Hạnh.

Danh ca Minh Cảnh tặng trang phục Võ Đông Sơ để giã từ sân khấu - Ảnh 5.Thanh Điền bùi ngùi khi Minh Cảnh làm live show cuối cùng

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Thanh Điền cho biết Minh Cảnh là đàn anh mà ông quý trọng. Trong live show giã từ sân khấu của Minh Cảnh vào tối 7-11 tại Nhà hát Bến Thành, Thanh Điền cũng tham gia biểu diễn.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: Trọng Hữu Minh Vương Minh Cảnh Võ Đông Sơ Bích Hạnh

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