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Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Tối 7-11, tại Nhà hát Bến Thành đã diễn ra đêm diễn tri ân khán giả, giã từ sân khấu của danh ca Minh Cảnh. Cuối chương trình, Minh Cảnh đã run run nói: “Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn!”.

Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Cảnh và Minh Vương song ca bài Tình nước - Ảnh: LINH ĐOAN

Minh Cảnh hiểu rất rõ rằng vì tuổi tác, vì sức khỏe đã đến lúc ông phải nói lời chia tay sàn diễn, tạm biệt khán giả.

Vì một lời nhắn của Minh Cảnh, Bảo Chung bay về từ Đà Lạt

Trước đêm diễn, thay mặt Minh Cảnh, NSND Thanh Tuấn nói lời cám ơn khán giả đã đến để chứng kiến giây phút Minh Cảnh tri ân và tạ từ khán giả sau 65 năm hoạt động nghệ thuật.

Ông Thanh Tuấn cho biết so với live show 3 năm về trước, sức khỏe của nghệ sĩ Minh Cảnh lần này có yếu hơn. Do vậy, ông rất hạn chế trong ca diễn nên Thanh Tuấn mong khán giả thông cảm, đừng giận, đừng hờn.

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Vì Minh Cảnh mong muốn được trở về lần nữa để gặp gỡ những nghệ sĩ thân thương trong nghề, gặp gỡ khán giả như lời chào đầy biết ơn cho một live show cuối đời.

Đúng như Thanh Tuấn nói, năm 2023 dù chân ông Minh Cảnh đi đã yếu nhưng ông vẫn có thể ca live vài bài ca cổ, rồi diễn các trích đoạn cải lương như Máu nhuộm sân chùa, Tấm lòng của biển, Bao Công tra án Quách Hòe, Lưu Bình - Dương Lễ

Lần này, Minh Cảnh phải được đẩy ra sân khấu, ngồi một chỗ, chỉ có thể ca hai bài ca cổ Tình nước cùng Minh Vương và Quán nửa khuya với nghệ sĩ Trọng Hữu. Hai bài ca ông đều hát theo đĩa thâu sẵn.

Khán giả lên sân khấu chụp ảnh cùng Minh Cảnh cuối chương trình - Video: LINH ĐOAN

Trong chương trình, nghệ sĩ Bảo Chung đã bất ngờ xuất hiện. Ông chia sẻ Minh Cảnh nói rằng không có số liên lạc của Bảo Chung, chỉ nhắn trên trang cá nhân của ông về sô diễn.

Chỉ là lời nhắn vậy thôi mà khi đọc được Bảo Chung đã thu xếp bay từ Đà Lạt về để chúc mừng đàn anh mà ông kính trọng. Bảo Chung tâm sự hiện giờ ông đã ở Đà Lạt vì nhà ông chuyển lên đó.

Trong chương trình, Bảo Chung không diễn tiết mục nào hết nhưng vì biết là chương trình cuối cùng của anh Hai Minh Cảnh nên giá nào Bảo Chung cũng phải về, chỉ đơn giản là đến tặng hoa, tặng quà và nói vài lời chúc sức khỏe Minh Cảnh.

Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bảo Chung bày tỏ tình cảm với anh Hai Minh Cảnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Vẫn còn nuối tiếc

Live show Minh Cảnh kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Minh Cảnh chỉ ngồi ca được hai bài còn khoảng 20 tiết mục sau đó là do các nghệ sĩ khách mời thể hiện.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thương yêu Minh Cảnh như Thanh Tuấn, Minh Vương, Thanh Điền, Trọng Hữu, Bích Hạnh, Linh Tâm, Thanh Hằng, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Vũ Luân, Tú Sương, Võ Minh Lâm, ca sĩ Phương Dung, Ngọc Sơn…

Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn ca trích đoạn Người tình trên chiến trận - Ảnh: LINH ĐOAN

Dù Thanh Tuấn đã nói từ đầu chương trình về sức khỏe của Minh Cảnh nhưng không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng vì không được nghe Minh Cảnh ca diễn nhiều hơn một chút.

Lý ra chương trình nên được nói trước là đêm diễn của những nghệ sĩ hát để chia tay Minh Cảnh thay vì là live show Minh Cảnh khiến khán giả ngộ nhận.

Ngoài những tiết mục của các nghệ sĩ nổi tiếng, có nghề tham gia thì live show dành thời lượng nhiều cho tiết mục ca lẻ của "đàn em, đàn cháu yêu quý mến mộ Minh Cảnh".

Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Trọng Hữu và Cẩm Tiên ca trích đoạn Hàn Mặc Tử - Ảnh: LINH ĐOAN

Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu - Ảnh 6.

Ca sĩ Ngọc Sơn rất mê cải lương, mê danh ca Minh Cảnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Mà không ít giọng ca trong số này không đảm bảo chất lượng, không đủ hay khiến người xem cảm thấy chương trình dài lê thê nên có những khán giả ra về sớm.

Giá như những giọng ca "thường thường" như thế này gom chung 2, 3 tiết mục tập thể được xử lý cho khéo thì sẽ đỡ khiến người xem thấy ngán hơn là cứ xếp hàng lên ca.

Khâu tổ chức cũng không được chỉn chu nên vẫn để lại trong lòng người xem sự nuối tiếc cho sô diễn tạm biệt của một danh ca có sức ảnh hưởng lớn trong làng cải lương.

Minh Cảnh cúi đầu biết ơn, giã từ sân khấu - Ảnh 7.Danh ca Minh Cảnh về nước làm live show cuối cùng để giã từ sân khấu

Nghệ sĩ Minh Cảnh đã về Việt Nam chuẩn bị cho live show riêng của ông vào tối 7-11 tại Nhà hát Bến Thành.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: live show Thanh Tuấn danh ca Minh Cảnh Nhà hát Bến Thành

    Dòng sự kiện: Sân khấu truyền thống

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