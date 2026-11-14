Lấy ý kiến mỏ đá vôi 500.000 tấn/năm ở Quảng Trị, tìm cách gỡ vướng đất quân sự, văn hóa

Một góc bên ngoài hang Dơi, nơi đang khảo sát mỏ đá vôi công suất 500.000 tấn/năm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 14-11, theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh, ông Lê Đức Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã kết luận về dự án mỏ đá vôi Tân Lâm sau buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư.

Dự án chế biến sâu đá vôi 300.000 tấn sản phẩm/năm

Khu mỏ đá vôi khối D - Tân Lâm đã được Thủ tướng đưa vào quy hoạch làm nguyên liệu sản xuất vôi từ năm 2023. Dự án phù hợp định hướng chế biến sâu, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho địa phương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thống nhất để liên danh lập đề xuất dự án.

Tỉnh yêu cầu liên danh phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh hoàn thiện báo cáo, bổ sung đánh giá tác động kinh tế - xã hội như ngân sách, việc làm, an sinh.

Liên danh cũng phải làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hai xã Hướng Hiệp, Hiếu Giang để rà soát bản đồ, vị trí dự án so với khu di tích lân cận.

Dự án có vốn đầu tư dự kiến 500 tỉ đồng, công suất sản phẩm 300.000 tấn/năm. Diện tích nghiên cứu 65ha, gồm 30ha cơ sở công nghiệp và 35ha khu mỏ, thuộc hai xã Hiếu Giang và Hướng Hiệp.

Trữ lượng mỏ theo cấp 121 + 122 là 24,3 triệu tấn, công suất khai thác dự kiến 515.000 tấn/năm. Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai, Công ty cổ phần hạ tầng và năng lượng TIG-SP, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Việt Hưng Thịnh.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho hay mỏ đá vôi này được quy hoạch đã lâu, từng có nhà đầu tư tìm hiểu nhưng chưa triển khai được. Đá vôi đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, khu vực này lại có vị trí thuận lợi.

Theo Sở Công Thương, vấn đề cần tháo gỡ là các vướng mắc về văn hóa và quân sự.

Bên trong hang Dơi - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tìm cách gỡ vướng đất quân sự, văn hóa

Về văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại khu mỏ có di tích khảo cổ Hang Dơi và các hang động lèn Tân Lâm, được UBND tỉnh xếp hạng năm 1996. Di tích chưa có biên bản và bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa 2024, hiện do UBND xã Cam Lộ quản lý.

Quanh dãy núi còn có các điểm có tiềm năng phát triển du lịch như lèn Tân Lâm, núi Rockpile, suối nước nóng Tân Lâm. Sở đề nghị việc xây dựng trung tâm vôi phải được xem xét trên cơ sở rà soát hiện trạng, bảo đảm đúng Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch và phù hợp quy hoạch tỉnh.

UBND xã Hướng Hiệp nêu ba khó khăn: khu vực nằm trong quy hoạch đất quốc phòng, thuộc quy hoạch khu di tích lèn đá Hang Dơi, gần bãi hủy nổ vũ khí của Kho K856 thuộc Cục Quân khí - Bộ Quốc phòng.

Do chưa được tháo gỡ, xã chưa thể trả lời "thống nhất" hay "không thống nhất" chủ trương dự án. Xã đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp các sở, ngành hướng dẫn nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Sau khi được tháo gỡ, xã cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Cùng quan điểm, UBND xã Hiếu Giang thông tin dự án nằm trong quy hoạch đất quốc phòng, rừng đặc dụng và khu di tích lèn đá Hang Dơi, gần khu quy hoạch điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nước nóng Tân Lâm.

Vị trí này còn ở đầu nguồn sông Hiếu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân xã Hiếu Giang và xã Cam Lộ. Xã đề nghị UBND tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nghiên cứu, xem xét.