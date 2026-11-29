Không khí Giáng sinh đã phủ khắp lâu đài Windsor - Ảnh: Royal Collection Trust

Theo People, Royal Collection Trust thông báo dinh thự hoàng gia mang tính biểu tượng tại Windsor, Anh, cách phía tây London khoảng 40km, đã khoác lên mình diện mạo lễ hội với những cây thông rực rỡ, vòng hoa trang trí và các quả châu lấp lánh.

Lâu đài Windsor lộng lẫy trong mùa Giáng sinh

Điểm nhấn nổi bật nhất là cây thông Nordmann cao khoảng 6m, trồng tại công viên Windsor Great Park gần đó.

Cây thông đặt tại sảnh St. George's Hall, trang hoàng bằng hàng nghìn ánh đèn cùng những món đồ trang trí màu xanh lá và vàng ánh kim.

Toàn cảnh sảnh St. George bên trong Lâu đài Windsor biến thành xứ sở thần tiên rực rỡ sắc màu trong dịp Giáng sinh - Ảnh: Royal Collection Trust

Trong mùa Giáng sinh, phòng Crimson Drawing Room - một trong những căn phòng bán nghi lễ chỉ mở cửa vào những tháng mùa đông - cũng trang trí bằng cây thông cao gần 5m.

Cây được tô điểm bởi những ánh đèn lung linh và phụ kiện màu đỏ, hài hòa với lớp tường lụa đỏ cùng các chi tiết mạ vàng của căn phòng.

Vẻ lộng lẫy của phòng Crimson Drawing Room tại Lâu đài Windsor, nơi sắc đỏ và ánh vàng của cây thông cao gần 5m tôn vinh kiến trúc hoàng gia cổ điển - Ảnh: Royal Collection Enterprises

Không gian Cầu thang lớn (Grand Staircase) tại Lâu đài Windsor được trang hoàng lộng lẫy với các vòng hoa thông, dải ruy băng đỏ và ánh đèn vàng rực rỡ chào đón mùa Giáng sinh - Ảnh: Royal Collection Trust

Ngôi nhà búp bê của Hoàng hậu Mary cũng khoác lên diện mạo lễ hội với những món đồ trang trí thu nhỏ do đội ngũ nhân viên bổ sung vào từng căn phòng.

Một cây thông Giáng sinh nhỏ đặt trang trọng tại sảnh chính của ngôi nhà búp bê. Cây được trang trí bằng những món phụ kiện làm từ hạt thủy tinh tái sử dụng từ các chuỗi vòng cổ cổ điển, cùng những cây nến tí hon làm từ sáp nến thật.

Diện mạo ngôi nhà búp bê của Nữ hoàng Mary - Ảnh: Victoria Murphy

Được chế tác trong giai đoạn 1921-1924, ngôi nhà búp bê là món quà của người dân Anh dành tặng Hoàng hậu Mary, phu nhân của Vua George V.

Theo trang web Royal Collection Trust, công trình ra đời nhằm "tôn vinh và quảng bá tay nghề thủ công của người Anh trong thập niên sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất".

Được xây dựng theo tỉ lệ 1:12, mô phỏng một ngôi nhà phố thời Edward, mô hình thu nhỏ này sở hữu hệ thống nước sinh hoạt, thang máy vận hành, đèn điện và cả những bản sao thu nhỏ của các món trang sức hoàng gia.

Du khách có thể chiêm ngưỡng không gian trang trí Giáng sinh tại lâu đài Windsor đến hết ngày 4-1.

Các nhân viên hoàn thiện công đoạn trang trí tràng hoa lễ hội trên bệ lò sưởi tại Phòng Waterloo bên trong Lâu đài Windsor - Ảnh: Royal Collection Trust