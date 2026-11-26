Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu (quê nhà). Nhờ túc duyên sâu dày, ngài được cầu học với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn và Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng miền Bắc.

Với chí nguyện cầu học không ngừng, ngài du học tại Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường đại học Yale và tiến sĩ triết học tại Trường đại học Columbia. Nhờ tinh thông ngoại ngữ và uyên thâm Phật học lẫn thế học, ngài từng đảm nhiệm nhiều trọng trách đối ngoại, giữ cương vị Hiệu trưởng Trường trung học miền Nam và Giám đốc Trường trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Trong giai đoạn Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, Trưởng lão hòa thượng tích cực dấn thân tranh đấu bảo vệ đạo pháp và là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là bậc thạch trụ tòng lâm, được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam; làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn; Viện chủ, Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM); Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng Ban Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Đối với sơn môn pháp phái, trên cương vị Trưởng môn phái, Viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm, ngài luôn quan tâm gìn giữ và phát huy truyền thống tổ nghiệp, xây dựng nếp sống thiền môn, giáo dưỡng môn đồ đệ tử, góp phần làm hưng thịnh sơn môn pháp phái.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, ngài cũng luôn nêu cao tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, khiêm cung, tận tụy với các công tác Phật sự, hết lòng vì sự nghiệp xương minh Phật pháp và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giác Linh đường tôn trí kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh: Tâm Quý/Báo Giác Ngộ

Theo thông cáo đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng, ngài đã thu thần viên tịch vào lúc 21h05 ngày 24-11 (nhằm ngày 16-10 Bính Ngọ), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14h ngày 25-11, kim quan Trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ viếng chính thức từ 17h ngày 25-11 đến 20h ngày 28-11.

Lễ truy niệm vào lúc 7h ngày 29-11. Sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão hòa thượng trà tì tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (xã Bình An, thành phố Đồng Nai).