Đoàn cung rước hộp xá lợi Phật đi qua tuyến đường Đào Tấn, phường Thành Vinh, Nghệ An chiều 17-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 17-11, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đã tập trung dọc các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh (Nghệ An) để theo dõi, chiêm bái đoàn cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lợi Phật Tháp Nhạn có niên đại khoảng 1.400 năm.

Đúng 17h, lễ cung rước bảo vật từ Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh được tổ chức trang nghiêm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đoàn gồm xe dẫn đường của lực lượng công an, xe cung rước bảo vật, xe đại biểu và 108 xe điện chở tăng ni, phật tử, người dân.

Đoàn cung rước xuất phát từ Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, đi qua các tuyến đường Đào Tấn, Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế, đường 72m, đại lộ Lê Nin, Trường Thi, Trần Phú rồi trở về điểm xuất phát.

Đoàn xe di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm trong không khí thành kính. Dọc hai bên đường, nhiều tăng ni, phật tử và người dân chắp tay thành kính, hướng về đoàn xe khi hộp đựng xá lợi Phật đi qua.

Các tăng ni, phật tử hoan hỉ tham gia đoàn cung rước xá lợi Phật Tháp Nhạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều người có mặt từ sớm để chờ đợi khoảnh khắc được chiêm bái bảo vật. Không ít người dân đứng dọc vỉa hè, chắp tay cầu nguyện, bày tỏ niềm hoan hỉ khi lần đầu được tận mắt chứng kiến nghi lễ cung rước một bảo vật Phật giáo có giá trị đặc biệt trên quê hương Nghệ An.

Một số tăng ni, phật tử cho biết việc được tham dự lễ cung rước, chiêm bái hộp xá lợi không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật, mà còn giúp mọi người hiểu thêm về lịch sử Phật giáo lâu đời trên vùng đất xứ Nghệ.

"Đây là dịp rất ý nghĩa đối với tăng ni, phật tử chúng tôi. Được chiêm bái xá lợi Phật là niềm hoan hỉ, đồng thời nhắc nhở mỗi người hướng đến những giá trị tốt đẹp, sống từ bi, hướng thiện", phật tử Hoàng Thị Niệm - ngụ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - chia sẻ.

Ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - thực hiện nghi thức đặt hộp xá lợi Phật lên ngai rước - Ảnh: DOÃN HÒA

Cận cảnh hộp xá lợi Phật Tháp Nhạn. Hiện vật được chế tác bằng vàng, có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, nặng khoảng 200 gam. Phần thân hộp được trang trí hoa văn hoa sen cách điệu, phần nắp có họa tiết hoa sáu cánh - Ảnh: DOÃN HÒA



Đối với nhiều người dân, đây cũng là một sự kiện văn hóa, tâm linh đặc biệt, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với một di sản quý hiếm gắn với lịch sử quê hương.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - cho biết: "Việc tổ chức cung rước và giới thiệu bảo vật hộp xá lợi Phật Tháp Nhạn đến đông đảo công chúng không chỉ đáp ứng nhu cầu chiêm bái của tăng ni, phật tử mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và di sản Phật giáo trên quê hương Nghệ An".

Sau lễ cung rước, bảo vật được tôn trí tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh để phục vụ người dân, phật tử và du khách tham quan, chiêm bái. Đây cũng là lần đầu tiên bảo vật quốc gia này được trưng bày rộng rãi trước công chúng tại Nghệ An.

Đây là một sự kiện văn hóa, tâm linh đặc biệt, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với một di sản quý hiếm gắn với lịch sử quê hương Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Hộp đựng xá lợi Phật Tháp Nhạn có niên đại thế kỷ VII-VIII, được phát hiện qua các cuộc khai quật khảo cổ tại di tích Tháp Nhạn, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trong hai năm 1985-1986. Hiện vật được chế tác bằng vàng, có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, nặng khoảng 200 gam. Phần thân hộp được trang trí hoa văn hoa sen cách điệu, phần nắp có họa tiết hoa sáu cánh. Bên trong hộp từng tìm thấy hai viên xá lợi hình tròn, màu trắng trong suốt cùng tro và những mảnh hạt gạo cháy. Ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính phủ công nhận hộp đựng xá lợi Tháp Nhạn là bảo vật quốc gia. Đây hiện là hộp đựng xá lợi Phật bằng vàng duy nhất được phát hiện ở Việt Nam.

Hộp đựng xá lợi Phật Tháp Nhạn được đặt lên xe cung rước - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau lễ cung rước, bảo vật được tôn trí tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh để phục vụ người dân, phật tử và du khách tham quan, chiêm bái - Ảnh: DOÃN HÒA