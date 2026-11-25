Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929-2026) - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Theo Báo Giác Ngộ, thông cáo đặc biệt gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, nêu rõ, để tưởng nhớ công lao to lớn của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh - đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông cáo đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương phối hợp tổ chức lễ tang trưởng lão hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Đức Nghiệp trang nghiêm và trọng thể.

Theo thông cáo đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng, ngài đã thu thần viên tịch vào lúc 21h05 ngày 24-11 (nhằm ngày 16-10 Bính Ngọ), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14h ngày 25-11, kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ viếng chính thức từ 17h ngày 25-11 đến 20h ngày 28-11.

Lễ truy niệm vào lúc 7h ngày 29-11. Sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (xã Bình An, thành phố Đồng Nai).

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là một trong những nhân chứng, có mặt trong pháp nạn của Phật giáo năm 1963. Nhớ về sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, hòa thượng từng nói: "Ngọn lửa tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức đã góp phần to lớn vào việc mở đầu cho tự do tín ngưỡng và hòa hợp dân tộc trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam và mãi mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể các hàng Phật tử ở trong nước cũng như trên thế giới. Bùng cháy! Ngọn lửa ngất trời! Không thể nào tả xiết nỗi bàng hoàng của tất cả tăng ni và những người đứng xung quanh! Lệ rơi! Tiếng khóc vang lên! Lập tức, tôi yêu cầu hai mươi vị tăng ni ra nằm chặn ở bốn đầu đường để xe cứu hỏa không thể vào nơi thiêu của hòa thượng Quảng Đức. Biết rằng trong lúc diễn ra cuộc tự thiêu này, có cả Simon Michaud, đại diện Hãng thông tấn AFP của Pháp; Malcome Browne, đại diện AP của Mỹ và Neil Sheehan, đại diện UPI, đều chứng kiến tận mắt và xe của đại tướng Mỹ Hawkins cũng tới chỗ hỏa thiêu này. Sau 30 phút, thi hài của hòa thượng Quảng Đức được rước về chùa Xá Lợi trên một lá cờ Phật giáo. Tới cổng chùa, ông Mai Thọ Truyền nằm lăn trên đất dưới thi hài của hòa thượng từ cổng tới cửa nhà giảng. Rồi những làn sóng người bốn phương tràn tới chùa Xá Lợi để kính viếng một bồ tát đã thiêu thân. Đài phát thanh trong nước và khắp thế giới đều đưa tin vụ tự thiêu này. Tin này đã làm rung chuyển lòng người trên khắp năm châu bốn biển, đã làm cho cả một chế độ gia đình trị và kỳ thị tôn giáo của ông Diệm phải lung lay".